أرقام حقيقة يعلنها رئيس التنسيق الالكتروني…نزول .. تنسيق كلية حقوق 2023.. توقعات الحد الادنى للقبول (علمي وأدبي)

تنسيق كلية حقوق 2023، باشر طلاب الثانوية العامة البحث عن تنسيق كلية الحقوق لعام 2023 مع بدء عملية تنسيق الكليات لنفس العام، وقد بدأ الطلاب تسجيل رغباتهم في المرحلة الأولى التي ستستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 9 أغسطس، حيث تُعَد كليةُ الحقوق إحدى الكليات التي تَقبَلُ طلابَ الشعبتينِ العلميَّة والأدبيَّة، وفي السطور التالية يُعَرِّضُ “البديل” تنسيقَ كليةِ الحقوقِ لعام 2026 في مختلفِ الجامعاتِ، والذي من المتوقَّعِ أن يكونَ قريبًا إلى حدٍّ ما من تنسيقِ كليةِ الحقوقِ لعام 2023.

تنسيق كلية حقوق 2023

جاء تنسيق كلية حقوق 2022 أدبي كالتالي:

حقوق سوهاج 323.

حقوق كفرالشيخ 285.

حقوق جنوب الوادي 273.

حقوق القاهرة 267.

حقوق انتساب موجه سوهاج 265.

حقوق عين شمس 265.

حقوق الإسكندرية 262.

حقوق انتساب موجه القاهرة 261.

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 261.

حقوق انتساب موجه عين شمس 260.

حقوق حلوان 258.

حقوق انتساب موجه حلوان 257.

حقوق بنها 257.

حقوق الفيوم 256.

حقوق المنصورة 256.

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 256.

حقوق أسوان 256.

حقوق أسيوط 256.

حقوق انتساب موجه بنها 255.

حقوق بني سويف 255.

حقوق طنطا 255.

حقوق المنوفية بشبين الكوم 254.

حقوق انتساب موجه الزقازيق 254.

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 253.

252 هو رقم الحقوق المتعلقة باشتراكات قسم المنوفية في مدينة شبين الكوم.

حقوق مدينة السادات 252.

حقوق انتساب موجه طنطا 251.5.

حقوق انتساب موجه المنصورة 251.

حقوق انتساب موجه أسوان 251.

حقوق انتساب موجه بني سويف 251.

حقوق انتساب موجه أسيوط 250.

حقوق انتساب موجه مدينة السادات 250.

تنسيق كلية حقوق 2022 علمي

حقوق كفرالشيخ 310.

حقوق سوهاج 280.

حقوق القاهرة 260.

حقوق بني سويف 258.

حقوق المنصورة 254.

حقوق أسيوط 254.

حقوق المنوفية بشبين الكوم 247.

حقوق مدينة السادات 246.

تنسيق كلية حقوق 2023 انتساب

حقوق انتساب موجه الزقازيق 272.

حقوق انتساب موجه كفر الشيخ 266.

حقوق انتساب موجه الإسكندرية 246.

حقوق انتساب موجه القاهرة 246.

حقوق انتساب موجه بني سويف 246.

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي 246.

حقوق انتساب موجه سوهاج 246.

حقوق انتساب موجه عين شمس 246.