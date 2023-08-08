رواتب التقاعد شهر أغسطس ٢٠٢٣ .. متي مواعيد صرف رواتب المتقاعدين .. الموارد البشرية تجيب

رواتب التقاعد شهر أغسطس ٢٠٢٣، ستصرف المملكة العربية السعودية رواتب التقاعد للأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد المحددة لهم وقد قدموا جهوداً خلال سنوات عملهم سواء في القطاع المدني أو العسكري في صندوق التقاعد، وذلك لضمان توفير دخل ثابت والحفاظ على مستوى حياتهم المالية بعد انتهاء فترة عملهم، ولتخفيف العبء عن المواطنين في البلاد، وبناءً على ذلك، تُصرف المملكة العربية السعودية رواتب المتقاعدين في المواعيد المحددة.

مواعيد صرف رواتب المتقاعدين

في المملكة العربية السعودية، تُصرف رواتب المتقاعدين شهرياً في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر الميلادي، باستثناء الأيام التي تعتبر عطلات رسمية. وفي حالة وجود إجازة في اليوم الخامس والعشرين، يتم تقديم موعد صرف راتب التقاعد إلى اليوم السابق، في حالة وجود عطلة يوم الجمعة، أو يتأخر تاريخ صرف الرواتب في حالة وافق يوم الخامس والعشرين يوم السبت، سيتم صرف رواتب المتقاعدين في جميع البنوك، مما سيتيح للمواطنين تحصيل رواتبهم. في حالة حدوث أي مشاكل في عملية صرف الرواتب، يمكنكم التواصل مباشرة مع حساب المؤسسة الرسمية للتقاعد.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

أنشأت المملكة العربية السعودية موقعًا إلكترونيًا يتيح للمستخدمين الاستعلام عن رواتبهم ومعرفة تواريخ استلامها من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى صفحة موقع مؤسسة الضمان الاجتماعي .

سجل كل المعلومات المطلوبة المتعلقة بالشخص المستفيد.

الرجاء إدخال رقم الهوية واسم المستخدم في الحقول المخصصة لهما.

قم بالدخول الى قسم الاستعلامات.

قم بالضغط على زر استفسار.

بعد ذلك، سوف تتوفر لك بشكل فوري كافة التفاصيل والبيانات المتعلقة بالرواتب.

زيادة راتب التقاعد

في الآونة الأخيرة، تم ترويج أخبار حول زيادة رواتب التقاعد بنسبة 40٪ من رواتب التقاعد الأساسية. أوضحت الهيئة العامة للتقاعد أن هذه الأنباء غير صحيحة ونفت كل ما يتم تداوله في هذا الشأن، وأكدت أنه في حالة وجود أخبار من هذا النوع، سيتم نشرها عبر موقعها الإلكتروني الرسمي وحسابها على تويتر، وأنها ليست مسؤولة عن الأخبار المنشورة على صفحات أخرى. وأشارت إلى أن الرواتب يتم صرفها وفق الزيادة المعتادة ولا يوجد زيادات بحد أقصى 20٪.

رواتب التقاعد

عندما يكون هناك معيل واحد للتعاقد، يتم زيادة نسبة الزيادة بنسبة 10٪ على الراتب الأساسي. وعند وجود معالين يتم زيادة نسبة الزيادة بنسبة 15٪ على الراتب الأساسي، وفي حالة وجود 3 معالين، يتم زيادة نسبة الزيادة بنسبة 20٪ على الراتب الأساسي.