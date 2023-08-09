جوجل درايف بي دي إف معرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول المهني موقع نتائجنا [ناجح] وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول في جميع المحافظات بالرقم الامتحاني، حيث أنهت الوزارة تصحيح الأوراق وجاري العمل حاليا على مراجعة الدرجات ورصدها وستكون متاحة عبر موقع نتائجنا فور الاعتماد الرسمي من قبل الوزير، وأكدت الوزارة اقتراب اعلان النتيجة بصيغة PDF والتي تشتمل على أسماء الطلاب الناجحين في مختلف الفروع العلمي والأدبي، ولهذا يرغب الطلاب والأهالي في معرفة كيفية الاستعلام عن موعد ظهور النتيجة وهذا ما ننشره اليكم عبر موقعنا.

موعد نتائج السادس الاعدادي العراق الدور الأول 2023

أكدت مصادر عديدة من داخل وزارة التربية العراقية أن النتيجة سوف تكون متاحة خلال الأيام القادمة فور الانتهاء من المراجعة والتي تتم بصورة دقيقة من خلال أفضل الكوادر داخل القطاع التعليمي لضمان حصول كل طالب على درجاته كاملة، وتشير نسب النجاح أنها مرتفعة عن العام الماضي وهذا يعكس مدى الجهود المبذولة من الطلاب والمعلمين طوال العام الدراسي، وصرحت الوزارة أن نظام الدراسة العام القادم سيبقي كما هو دون أي تعديل حتى نظام الاختبارات.

ونوهت على الطلاب بعدم اتباع الاخبار من المصادر غير الرسمية والتي تنشر أخبار مغلوطة حول موعد النتيجة، وفور ظهورها سيتم تفعيل الرابط المخصص لها وستكون متاحة لدى الجميع حيث تسود حالة التوتر والقلق نظرا لأنها مرحلة هامة وبوابة للالتحاق بالجامعة، وسوف يتم الإعلان عنها وفق موعد وزاري محدد خلال الأيام المقبلة.

خطوات الحصول على نتيجة السادس الاعدادي 2023

يستعلم الطلاب عن كيفية العثور على نتيجة الدور الأول السادس الاعدادي العراق، ولقد أتاحت الوزارة الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا من خلال الخطوات التالية: