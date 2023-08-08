خلاص الموعد قريب ينتهي .. ما هي مواعيد تقديم الكلية الحربية 2023.. بالشروط + الأوراق المطلوبة

مواعيد تقديم الكلية الحربية 2023، تم الإعلان مؤخرا عن فتح باب التقديم للكلية الحربية في مواعيد محددة، وقع القائد العام للقوات المسلحة على هذا القرار ليتم استقبال دفعة جديدة في الكلية، يتم قبول الطلاب من جميع الشهادات، سواء كانت الثانوية الأزهرية أو الثانوية العامة أو ما يعادلهما، ويتم قبول الطلاب وفقًا لمجموعة من الشروط الهامة التي وضعتها الجهات المسؤولة، يجب على الطلاب أن يقدموا طلباتهم بطريقة إلكترونية عن طريق الموقع الرسمي للتقديم.

مواعيد تقديم الكلية الحربية 2023

يقبل الطلاب في الكلية الحربية وفقًا لمجموعة متنوعة من الشروط التي تُطبق عليهم، وتشمل الشروط التالية:

يتطلب أن يمتلك الطالب متوسطًا معينًا في الثانوية العامة أو ما يعادلها، ويفضل أن يكون على الأقل 70٪.

تُتيح الكلية فرصة التقديم لجميع الطلاب بغض النظر عن التخصص العلمي أو الأدبي، وسواء كانوا يحملون شهادة الثانوية الأزهرية أو العامة.

ثانيًا، يتمَ قَبُولُ جَمِيعِ الطُّلَّابِ، وَلَكِنْ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عُمُرُهُمْ 21 عَامًا وَهَذَا الْحَدُّ الْمُقَصَّرُ لِلْعُمُرِ الْمَطْلُوبِ.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن قبول الطلاب في القسم العلمي إذا كانت نسبة مجموعهم تقريباً 65%.

يتم الموافقة أيضًا على أن تكون فترة الدراسة في الكلية الحربية حوالي أربع سنوات متواصلة من الانضمام إلى الكلية وحتى يوم التخرج.

من المهم أن نلاحظ أن عملية سحب ملفات الطلاب من الكلية الحربية ستبدأ في 15 يونيو وتستمر حتى 15 أغسطس الحالي.

أوراق التقديم في الكلية الحربية التي تعتبر ذات أهمية قصوى

هناك مجموعة من الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون متوفرة أثناء التقديم في الكلية العسكرية وتشتمل على ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم أولاً لديه سلوك جيد وسلوك محترم ويجب أن يقدم شهادة تثبت ذلك.

يجب أن يتم تقديم شهادة الميلاد إلى جانب صورة من البطاقة الشخصية وكذلك بطاقة الوالدين.

يرغب الطالب في الالتحاق بالكلية الحربية ويحتاج إلى إحضار صورتين شخصيتين.

كما يجب أيضًا تقديم نسخة من شهادة الثانوية العامة أو المؤهل الشخصي المرافق.

يجب أن يكون جميع التورق موثق وصحيح.