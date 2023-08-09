السعودية تعلن إلغاء تأشيرة الدخول لهذه الدول، تسعى المملكة العربية السعودية لتقديم تسهيلات للحصول على تأشيرة الدخول لزيارتها، فهي تفتح ذراعيها أمام كافة الزائرين، وبالإضافة إلى ذلك التسهيلات التي تقدمها للزائرين ممن داخل المطار وحتى كل جزء خلال رحلتهم، ومن خلال هذا التقرير آخر الأخبار المعلنة عن إلغاء التأشيرة لبعض الدول والدول الأخرى التي يمكنها الدخول بتأشيرة إلكترونية تسهيلا للوقت والجهد.

السعودية تعلن إلغاء تأشيرة الدخول لهذه الدول

أصدرت وزارة الخارجية السعودية تعلن إلغاء تأشيرة الدخول لهذه الدول لتيسير دخول مواطني دولتي بريطانيا وآيرلندا الشمالية إلى المملكة، وبموجب هذه التدابير يُمكن للراغبين في زيارة السعودية لأغراض متعددة، مثل الأعمال والسياحة والدراسة والعلاج، الاستفادة من ميزة الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة، وتأتي هذه الخطوة كجزء من تطوير الإجراءات وتسهيلها.

حيث يمكن للمواطنين تقديم طلبات الإعفاء من التأشيرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات بوزارة الخارجية، وذلك قبل موعد السفر بمدة تصل إلى 90 يومًا وبحد أقصى 48 ساعة قبل الرحيل المقرر، تجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الروابط الدبلوماسية بين البلدين، وتشكل تطورًا هامًا في سهولة ويسر السفر بين البلدين.

السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية بـ7 دول

أطلقت وزارة الخارجية في مملكة العربية السعودية خدمة جديدة وهي “التأشيرة الإلكترونية”، وذلك في سبع دول تشكل المحطة الأولى من رحلتها في كل من الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية الفلبين.

هذه الرؤية الجديدة تهدف إلى إلغاء لاصق التأشيرة التقليدي على جواز السفر، لتأتي محلها التأشيرة الإلكترونية المتطورة، وتجعل من قراءة البيانات تتم براحة وأمان عبر رمز الاستجابة السريعة QR، تأتي هذه المبادرة الجريئة في إطار جهود مستمرة لتحسين الخدمات القنصلية من خلال تطوير آليات تسهيل منح تأشيرات متعددة الأغراض مثل تأشيرات العمل والإقامة والزيارة.