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ورد الآن .. مفاجأة مدوية لطلاب في .. تنسيق كلية اداب 2023 بالنسبة المئوية في الجامعات الحكومية
تنسيق كلية اداب 2023
ينشر موقع البديل تنسيق كلية اداب 2023 بنسبة الـ% في الجامعات الحكومية، لكي يتعرف الطالب على الدرجة المطلوبة، وذلك وفقاً لما تم تحديده في مكتب التنسيق للعام السابق، حيث تحتل كلية الآداب مرتبة الصدارة في الجامعات المتاحة لكثير من الطلاب، سواء كانوا في القسم العلمي أو الأدبي، حيث يتم استقبال عدد كبير من الطلاب في كل عام.
تنسيق كلية اداب 2023
في عام 2023 ، يتم تنظيم كلية الآداب العلمية بنسبة مئوية.
- آداب القاهرة 66.5%
- آداب المنصورة 66%
- آداب الزقازيق 65%
- آداب بنها 64%
- آداب الإسكندرية 63%
- آداب عين شمس 63%
- آداب طنطا 62.9%
- آداب بور سعيد 62.9%
- آداب كفر الشيخ 62.6%
- آداب المنوفية بشبين الكوم 62.6%
- آداب دمنهور 62%
- آداب حلوان 61.9%
- نسبة 61.7% من آداب وعلوم إنسانية قناة السويس في الإسماعيلية.
- آداب انتساب موجه الإسكندرية 60.9%.
- آداب الفيوم 60.9%.
- آداب وعلوم إنسانية السويس60.9%.
- آداب دمياط 60.7%.
- آداب انتساب موجه القاهرة 60.7%.
- آداب انتساب موجه الزقازيق 60.7%.
- آداب أسوان 60.4%.
- آداب بنات عين شمس 60.4%.
- آداب العريش 60.2%.
- آداب بني سويف 60%.
- آداب المنيا 60%.
- آداب أسيوط 60%.
- آداب الوادي الجديد 60%.
- آداب جنوب الوادي 60%.
- آداب سوهاج 60%.
تنسيق كليات آداب 2023 للشعبة الأدبية
- آداب العريش 73.9%.
- آداب القاهرة 73.1%.
- آداب عين شمس 70.9%.
- آداب الإسكندرية 70.3%.
- آداب حلوان 69.7%.
- آداب المنصورة 69.2%.
- آداب بور سعيد 68.7%.
- آداب بنها 68.5%.
- آداب انتساب موجه القاهرة 68.2%.
- آداب انتساب موجه الإسكندرية 67.8%.
- آداب و علوم إنسانية السويس 65.6%.
- آداب انتساب موجه عين شمس 67%.
- آداب الزقازيق 66.8%.
- آداب طنطا 66.8%.
- آداب الوادي الجديد 66.3%.
- آداب انتساب موجه حلوان 66.3%.
- آداب بنات عين شمس 66.3%.
- نسبة 66.3% من قناة السويس الواقعة في الإسماعيلية تُخصص للعلوم والآداب الإنسانية.
- آداب دمياط 66%.
- آداب المنوفية بشبين الكوم 65.8%.
- آداب انتساب موجه المنصورة 65.8%.
- آداب انتساب موجه بنها 65.6%.
- آداب دمنهور 65.6%.
- آداب الفيوم 65.3%.
- آداب كفر الشيخ 65.3%.
- آداب انتساب موجه بنات عين شمس 65%.
- آداب أسوان 64.8%.
- آداب انتساب موجه الزقازيق 64.6%.
- آداب انتساب موجه العريش 64.6%.
- نسبة انتساب طلاب منوفية للموجه في شبين الكوم هي 64.1%.
- آداب انتساب موجه بور سعيد 64.1%.
- آداب انتساب موجه طنطا 64.1%.
- آداب بني سويف 64.1%.
- آداب انتساب موجه دمنهور 63.9%.
- نسبة الانتساب في آداب وعلوم انسانية قناة السويس بالإسماعيلية هي 63.9%.
- آداب انتساب موجه الفيوم 63.6%.
- آداب انتساب موجه دمياط 63.6%.
- آداب انتساب موجه كفر الشيخ 63.6%.
- 63.6% من طلاب جامعة السويس مسجلون في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
- آداب انتساب موجه أسوان 63.1%.
- آداب أسيوط 63.1%.
- آداب المنيا 62.9%.
- آداب انتساب موجه بني سويف 62.9%.
- آداب سوهاج 62.9%.
- آداب انتساب موجه الوادي الجديد 62.6%.
- آداب جنوب الوادي 62.6%.
- آداب انتساب موجه المنيا 62.4%.
- آداب انتساب موجه أسيوط 62.4%.
- آداب انتساب موجه جنوب الوادي 62.1%.
- آداب انتساب موجه سوهاج 62.1%.