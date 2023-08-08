ورد الآن .. مفاجأة مدوية لطلاب في .. تنسيق كلية اداب 2023 بالنسبة المئوية في الجامعات الحكومية

ينشر موقع البديل تنسيق كلية اداب 2023 بنسبة الـ% في الجامعات الحكومية، لكي يتعرف الطالب على الدرجة المطلوبة، وذلك وفقاً لما تم تحديده في مكتب التنسيق للعام السابق، حيث تحتل كلية الآداب مرتبة الصدارة في الجامعات المتاحة لكثير من الطلاب، سواء كانوا في القسم العلمي أو الأدبي، حيث يتم استقبال عدد كبير من الطلاب في كل عام.

تنسيق كلية اداب 2023

في عام 2023 ، يتم تنظيم كلية الآداب العلمية بنسبة مئوية.

آداب القاهرة 66.5%

آداب المنصورة 66%

آداب الزقازيق 65%

آداب بنها 64%

آداب الإسكندرية 63%

آداب عين شمس 63%

آداب طنطا 62.9%

آداب بور سعيد 62.9%

آداب كفر الشيخ 62.6%

آداب المنوفية بشبين الكوم 62.6%

آداب دمنهور 62%

آداب حلوان 61.9%

نسبة 61.7% من آداب وعلوم إنسانية قناة السويس في الإسماعيلية.

آداب انتساب موجه الإسكندرية 60.9%.

آداب الفيوم 60.9%.

آداب وعلوم إنسانية السويس60.9%.

آداب دمياط 60.7%.

آداب انتساب موجه القاهرة 60.7%.

آداب انتساب موجه الزقازيق 60.7%.

آداب أسوان 60.4%.

آداب بنات عين شمس 60.4%.

آداب العريش 60.2%.

آداب بني سويف 60%.

آداب المنيا 60%.

آداب أسيوط 60%.

آداب الوادي الجديد 60%.

آداب جنوب الوادي 60%.

آداب سوهاج 60%.

تنسيق كليات آداب 2023 للشعبة الأدبية

آداب العريش 73.9%.

آداب القاهرة 73.1%.

آداب عين شمس 70.9%.

آداب الإسكندرية 70.3%.

آداب حلوان 69.7%.

آداب المنصورة 69.2%.

آداب بور سعيد 68.7%.

آداب بنها 68.5%.

آداب انتساب موجه القاهرة 68.2%.

آداب انتساب موجه الإسكندرية 67.8%.

آداب و علوم إنسانية السويس 65.6%.

آداب انتساب موجه عين شمس 67%.

آداب الزقازيق 66.8%.

آداب طنطا 66.8%.

آداب الوادي الجديد 66.3%.

آداب انتساب موجه حلوان 66.3%.