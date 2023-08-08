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رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الاولي والثانية عبر موقع بوابة الحكومة المصرية tansik.egypt.gov.eg
يتم الان تسجيل المرحلة الاولي في تنسيق الثانوية العامة ويتم البحث من قبل الطلاب عن رابط التسجيل في تقليل الاغتراب ويرغبون في التعرف بقواعد الانتقال إلى كلية لأخرى ومن خلال مقالنا سنتعرف على رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الاولي والثانية.
رابط تسجيل تقليل الاغتراب 2024 المرحلة الاولي والثانية
تم التصريح من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن انه سيتم تفعيل رابط التسجيل في تقليل الاغتراب بعد ان يتم الاعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 مباشرة، كما انه سيتم فتح باب التسجيل لتقلل الاغتراب لمدة لا تزيد ع يومين لمدة 48 ساعة فقط وان الغرض من الاغتراب تحويل الطالب من كلية لأخرى بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق ويتم التحاقه بكلية أقرب مكانه.
رابط موقع تقليل الاغتراب 2023/2024
صرحت وزارة التعليم العالي عن انه لابد من توافر عدد من الشروط اللازمة للتسجيل في خدمة تقليل الاغتراب وانه من ضمن هذه الشروط.
- يقدم على الاغتراب على رابط التسجيل في تقليل الاغتراب.
- كما انه لا يوجد تحويل ورقي.
- يتيح للطالب فرصة التحويل لمرة واحدة فقط.
- لابد من استيفاء كافة الشروط الخاصة بالكلية التي يتم التحويل لها.
- ان يتم القيلم بالإلتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
- كما انه التحويل يتم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط المصرح عنه من الوزارة.
- المفاضلة تكون على أساس مجموع درجات الطالب.
- حيث انه يمكن للطالب الذي تم ترشيحه إلى أحد المعاهد المتوسطة وفقا لتنسيقه في المرحلة الاولي او الثانية ان يتم القيام بالتقدم بالاغتراب ويتم تحويله لمعهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر وان يتوافر به الحد الأدنى لتنسيق المعهد المراد التحويل له.