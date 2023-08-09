موقع وزارة التربية + نتائجنا|| استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول فقط pdf بالاسم والمحافظة عبر ملازمنا الالكتروني

تسود حالة من الترقب لدى الطلاب حول موعد نتائج السادس الاعدادي وذلك بعد تأخرها لمدة طويلة، وقد أشارت وزارة التربية العراقية أن التصحيح ما زال قائما حتى ذلك التوقيت بعد نهاية الاختبارات في 15 من يوليو الماضي، وأكد وكيل الوزارة فلاح القيسي أنه من المفترض ظهور النتيجة بعد أسبوعين تقريبا من نهاية الاختبارات وجاري العمل بكل جهد من كافة العاملين بالقطاع التعليمي لانهاء رصد الدرجات، ومن المؤكد إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة عبر الموقع الرسمي للوزارة ونوضح اليكم عبر سطور المقال طريقة استخراج النتيجة.

نتائج السادس الاعدادي الدور الأول العراق 2023

حتى ذلك التوقيت لم تحدد الوزارة موعد رسمي لصدور نتيجة الدور الأول من السادس الاعدادي، وأكدت أنه مازالت عمليات المراجعة والتدقيق مستمرة وفور اعتماد النتيجة سيتم رفعها على المواقع الالكترونية حتى يسهل حصول الطلاب عليها، وأوضحت مصادر عديدة أن نسب النجاح تخطت 80% لعديد من المواد الدراسية لذلك لا داعي للقلق والتوتر للطلاب، ويرغب أولياء الأمور والطلاب في معرفة النتيجة خاصة بعد تأخرها لأن هذه المرحلة هي أساسية للانضمام إلى الجامعة.

ولقد انتشر على عدد من المواقع الاخبارية ظهور النتيجة ولكن الوزارة حذرت من الانسياق وراء ذلك الاخبار المغلوطة ونوهت على الطلاب اتخاذ المعلومات من مصادرها الرسمية من خلال موقع الوزارة الرسمي، وجاري العمل على نشر النتيجة عبر موقع نتائجنا خلال الأيام القليلة المقبلة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة السادس الاعدادي العراق

يبحث الطلاب باستمرار خلال الفترة الأخيرة عن طريقة الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي الدور الأول، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: