“ورينا هتبقى ليسانس ولا بكالوريوس من كام في المية..”.. معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 مرحلة ثانية

مؤشرات مؤكدة لتنسيق المرحلة الثانية، تم الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للعام الماضي حيث وصل عدد الطلاب إلى نحو 186,983 ألف كتابا للترشح للجامعات بينما وصل عدد الطلاب والطالبات 32,502 ألف تم الالتحاق بالمعاهد التابعة للوزارة التربية والتعليم.

مؤشرات مؤكدة لتنسيق المرحلة الثانية

بعد انتهاء التسجيل في المرحلة الاولي من التنسيق تبدأ المرحلة الثانية بتاريخ 5 أغسطس وحتى يوم 9 أغسطس وتم تحديد الحد الأدنى للفئات في الآتي بلغ عدد الطلاب التي تم الترشح لهم من تخصص الشعبة العلمية إلى 22,304 طالب بنسبة 88,29٪ بدرجة 362، وبلغ عدد الطلاب ذات تخصص شعبة علم رياضة إلى 15,013 طالب بنسبة 83,41 ٪ بدرجة 342، وعدد طلاب الشعبة الأدبية 74,296 بنسبة 70,61٪ بدرجة 289,5، ويمكن للطلاب التقديم من خلال للمعامل والحاسبات التابعة إلى الكليات والمعاهد الحكومية على مدار اليوم أو استخدام الحاسوب الشخصي من خلال خدمات التنسيق. الالكترونية المتصل. بسمة الإنترنت.

مواعيد ادخال الرغبات

يتم فتح باب التسجيل في الحاسبات والمعامل التابعة إلى الكليات من خلال الساعة تسعة صباحا وحتى الساعة ثالثة مساءا ويمكن للطلاب التقديم من خلال الحواسيب الخاصة المتصلة بالإنترنت وسوف يستمر الموقع متاح على مدار 24 ساعة كول الفترة الثانية حيث ينتهي تعديل أو إدخال البيانات حتى الساعة السابعة مساء في آخر يوم من المرحلة الثانية.

خطوات التسجيل في المرحلة الثانية

يتم تسجيل الدخول من خلال عدة خطوات بسيطة ومنها الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالتنسيق ثم ادخل الرقم السري ورقم الجلوس، ثم ادخال الرغبات بالترتيب المناسب مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمحل الإقامة، يتم اختيار الكليات على حساب التوزيع الجغرافي، يستطيع الطالب التقديم للكليات ضمن ثلاث أقسام وفقا للإدارة التعلمية التابعة للطالب، يجب على الكتاب اختيار الكليات ضمن النطاق الجغرافي الأول ثم النطاق الجغرافي الثاني، يمكن للطالب التنقل بين التخصصات المختلفة في حالة استيفاء الشروط المطلوبة، بعد اكتمال كتابة الرغبات يمكنك طباعة قائمة الرغبات، في حالة تعديل الرغبات أكثر من مرة يتم حفظ آخر تعديل ويتم تنسيق القبول وفقا للتعديل الجديد.