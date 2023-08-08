موعد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا “pdf” وطريقة استخراجها عبر results mlazemna

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، ترقب كبير من قبل اولياء الامور والطلاب في جميع انحاء المدن بالعراق وذلك من اجل الحصول علي نتائج السادس الاعدادي، عقب الانتهاء من عملية الامتحانات بالشهر الماضي، وكشفت وزارة التربية والتعليم ان عملية التصحيح في مرحلها النهائية وسوف تتاح النتائج عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والتي تجري بالوقت الحالي وفي مرحلها النهائية.

موعد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية خلال مقابلة صحفية لاحد الصحف العراقية ان، نسب النجاح جيدة بخلاف السنوات الماضية ونأمل ان نستمر في تطوير منظومة التعليم بالعراق وذلك من اجل ضمان مستقبل افضل للطلاب بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الدول بسبب ازمات الاقتصاد ونترقب بالوقت الحالي الانتهاء من التصحيح من اوراق امتحانات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول التي ستجدونها علي موقع الوزارة وموقع نتائجنا.

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

ويمكن للجميع الان الحصول علي نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول من خلال اتباع الخطوات التالية التي سوف نوضحها الان لحضرتكم بدون اي مشاكل واكدت الوزارة ان النتائج سوف تتوافر علي موقع نتائجنا يمكن للجميع الدخول علي المحافظة التابع لها بدون اي مشاكل والضغط علي كلمة تنزيل والحصول علي الملف والبحث عن الاسم .

نتائج السادس العلمي فرعي الاحيائي والتطبيقي 2023

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

نتائج السادس الدور الاول قسم الادبي 2023

المحافظة الحالة تنزيل نينوى في الانتظار قريبا ديالى في الانتظار قريبا الكرخ 1 في الانتظار قريبا الكرخ 2 في الانتظار قريبا الكرخ 3 في الانتظار قريبا الرصافة 1 في الانتظار قريبا الرصافة 2 في الانتظار قريبا الرصافة 3 في الانتظار قريبا النجف في الانتظار قريبا ذي قار في الانتظار قريبا القادسية في الانتظار قريبا صلاح الدين في الانتظار قريبا واسط في الانتظار قريبا اربيل في الانتظار قريبا السليمانية في الانتظار قريبا دهوك في الانتظار قريبا الأنبار في الانتظار قريبا بابل في الانتظار قريبا البصرة في الانتظار قريبا كربلاء في الانتظار قريبا كركوك في الانتظار قريبا ميسان في الانتظار قريبا المثنى في الانتظار قريبا

وسوف نوفر لحضراتكم النتائج في عموم محافظات العراق بداية من بغداد ,الرصافة الاولى ,الرصافة الثانية , الرصافة الثالثة , الكرخ الاولى , الكرخ الثانية , الكرخ الثالثة ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك.