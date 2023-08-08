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موعد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا “pdf” وطريقة استخراجها عبر results mlazemna

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

مرعي البريمومنذ 50 دقيقة
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نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول
نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول، ترقب كبير من قبل اولياء الامور والطلاب في جميع انحاء المدن بالعراق وذلك من اجل الحصول علي نتائج السادس الاعدادي، عقب الانتهاء من عملية الامتحانات بالشهر الماضي، وكشفت وزارة التربية والتعليم ان عملية التصحيح في مرحلها النهائية وسوف تتاح النتائج عقب الانتهاء من عمليات التدقيق والتي تجري بالوقت الحالي وفي مرحلها النهائية.

موعد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية خلال مقابلة صحفية لاحد الصحف العراقية ان، نسب النجاح جيدة بخلاف السنوات الماضية ونأمل ان نستمر في تطوير منظومة التعليم بالعراق وذلك من اجل ضمان مستقبل افضل للطلاب بالوقت الحالي في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الدول بسبب ازمات الاقتصاد ونترقب بالوقت الحالي الانتهاء من التصحيح من اوراق امتحانات السادس الاعدادي 2023 الدور الاول التي ستجدونها علي موقع الوزارة وموقع نتائجنا.

 

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول
نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

ويمكن للجميع الان الحصول علي نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول من خلال اتباع الخطوات التالية التي سوف نوضحها الان لحضرتكم بدون اي مشاكل واكدت الوزارة ان النتائج سوف تتوافر علي موقع نتائجنا يمكن للجميع الدخول علي المحافظة التابع لها بدون اي مشاكل والضغط علي كلمة تنزيل والحصول علي الملف والبحث عن الاسم .

نتائج السادس العلمي فرعي الاحيائي والتطبيقي 2023

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 قريبا
ديالىفي الانتظار
 قريبا
الكرخ 1في الانتظار
 قريبا
الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
الكرخ 3في الانتظار
 قريبا
الرصافة 1في الانتظار
 قريبا
الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
النجففي الانتظار
 قريبا
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةفي الانتظار
 قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
واسطفي الانتظار
 قريبا
اربيلفي الانتظار
 قريبا
السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
دهوكفي الانتظار
 قريبا
الأنبارفي الانتظار
 قريبا
بابلفي الانتظار
 قريبا
البصرةفي الانتظار
 قريبا
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكفي الانتظار
 قريبا
ميسانفي الانتظار
 قريبا
المثنىفي الانتظار
 قريبا

نتائج السادس الدور الاول قسم الادبي 2023

المحافظة
الحالة
تنزيل
نينوىفي الانتظار
 قريبا
ديالىفي الانتظار
 قريبا
الكرخ 1في الانتظار
 قريبا
الكرخ 2في الانتظار
 قريبا
الكرخ 3في الانتظار
 قريبا
الرصافة 1في الانتظار
 قريبا
الرصافة 2في الانتظار
 قريبا
الرصافة 3في الانتظار
 قريبا
النجففي الانتظار
 قريبا
ذي قارفي الانتظار
 قريبا
القادسيةفي الانتظار
 قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
 قريبا
واسطفي الانتظار
 قريبا
اربيلفي الانتظار
 قريبا
السليمانيةفي الانتظار
 قريبا
دهوكفي الانتظار
 قريبا
الأنبارفي الانتظار
 قريبا
بابلفي الانتظار
 قريبا
البصرةفي الانتظار
 قريبا
كربلاءفي الانتظار
 قريبا
كركوكفي الانتظار
 قريبا
ميسانفي الانتظار
 قريبا
المثنىفي الانتظار
 قريبا

وسوف نوفر لحضراتكم النتائج في عموم محافظات العراق بداية من بغداد ,الرصافة الاولى ,الرصافة الثانية , الرصافة الثالثة , الكرخ الاولى , الكرخ الثانية , الكرخ الثالثة ,البصرة ,ذي قار ,ديالى ,كربلاء ,كركوك ,ميسان ,المثنى ,النجف ,نينوى ,القادسية ,الأنبار , بابل ,صلاح الدين ,السليمانية , واسط , اربيل , دهوك.

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مرعي البريمومنذ 50 دقيقة
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