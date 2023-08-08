أحمد عبد القادر، بعد أنتهاء الموسم داخل النادي الأهلي وبالرغم البعض بانه من المواسم الناجحة للمارد الأحمر إلا أن المشاكل داخل جدران الأهلي بدأت تباعا سواء داخل غرفة الملابس أو قرار مجلس الإدارة برحيل الكابتن سيد عبد الحفيظ، بدأت مشكلة التي أثارها احمد عبد القادر مؤخرا، والتي بسببها اصدر خالد بيبو أولي قراراته في منصبة الجديد بخصم من اللاعب مبلغ مالي واصدر تحذير شديد اللهجة لجميع اللاعبين بعدم الرد علي أي هجوم من السوشيل ميدا وهو المتبع داخل النادي الأهلي.

ومع استمرار غضب أحمد عبد القادر من العقوبة التي تلاقها، تحدث اللاعب مع بعض المقربين داخل القلعة الحمراء عن نيته للخروج للإعارة أو البيع وذلك بسبب عدد أسباب منها المشكلة الأخيرة والسبب الأحر تعاقد الأهلي مع رضا سليم والذي يلعب في نفس مركز مما يعني صعوبة ضمان عبد القادر لمركزة وأيضا المقابل المادي المعروض للاعب مغري فهل سوف يرجل اللاعب ام يتمسك كولر بخدمات اللاعب هذا ما سوف نعرفه في السطور التالية.

رحيل أحمد عبد القادر عن الأهلي

بداية أزمة أحمد عبد القادر داخل جدران القلعة الحمراء جاءت بعد البيان الذي كتبه اللاعب عبر صفحته الرسيمة عبر موقع التواصل ألاجتماعي تويتر حيث هاجم اللاعب بعد صفحات الجماهيرية للنادي الأهلي حيث أتهمها أنها تتلاقي أموال من قبل بعض اللاعبين من أجل تلميعهم، الأمر الذي جعل إدارة النادي الأهلي تتخذ عقوبة فورية ضد اللاعب.

أحمد عبد القادر

قال الإعلامي أبو المعاطي زكي عبر القناة الرسمية يوتيوب أن وكيل اللاعب أحمد عبد القادر تحدث مع خالد بيبو مدير الكرة عن وجود عروض للاعب من السعودية وان اللاعب يحتاج الخروج ولو سنه واحده علي سبيل الإعارة ووعد بيبو التحدث مع كولر المدير الفني لمعرفة الرأي الأخير تجاه اللاعب ومدي تمسكه بوجودة خلال الموسم المقبل.