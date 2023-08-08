“بأمر ملكي”… الأن استمرار زيادة معاش حساب المواطن بما يقدر ب1080 ريال سعودي حتي تلك المدة

نظرًا للتوسعات التي تقوم بها المملكة، والتي قد تتسبب في تقليل دخل الأسر فتجعلها ما بين المنخفضة والمتوسطة، قامت المملكة بعمل هذا البرنامج وهو”حساب المواطن” بهدف التخفيف على مواطنيها بسبب الأعباء التي تطالهم إثر هذه التوسعات الاقتصادية، وأيضًا لجعلهم يحظون بحياة أفضل، وكأي برنامج يتم إنشاؤه يلزم هذا البرنامج عدة شروط لكي يتم التسجيل فيه والحصول على دعمه، ونوافيها فيما يلي.

شروط الحصول على دعم حساب المواطن

يتضمن حصول المواطن السعودي على دعم برنامج حساب المواطن الذي أقامته المملكة على مجموعة من الشروط، وتتمثل في كون المتقدمون لها من أرباب الأسر أو ممن يعولون أبناء وزوجات، أخوات وأمهات بمعنًى آخر الأقارب ذوي الدرجة الأولى أو ما يليهم، كما تتمثل أيضا في أن يكون المتقدمون من حاملي الجنسية السعودية، وبالتالي فمن المؤكد أن يكونوا من المقيمين فيها إقامةً دائمة، وهم بالفعل حاصلون على بطاقة هوية لتسهيل التنقل والعيش داخل المملكة، وأيضا لا يكون عمر المتقدمين دون الثمانية عشر عامًا، ويلزم هذا البرنامج عدة متطلبات تتوازى مع الشروط السابق ذكرها.

المتطلبات الخاصة بدعم برنامج حساب المواطن السعودي

هنالك مجموعة من المتطلبات كي يتم إكمال إجراءات التقديم للحصول على دعم البرنامج، حيث تُلخص ف عدة نقاط هامة وهي: “هويته كمواطن وبطاقة عائلته، تقديم معلومات عن عمله وراتبه، الإعلام عن دخله الإضافي الخاص بإعانات المملكة، بيان عن دخل زوجته إن وُجد ذلك، أن يُعطي رقم حسابه البنكي الايبان مع التأكيد على أن يكون حسابه هذا نشطًا، تُقدم بطاقات بيان الأحوال في حال كان عاطلًا أو موظفًا أو غيره، وأخيرًا ألا يتعدى راتبه حد العشرة آلاف ريالٍ سعودي، وفيما يخص دفعة الشهر القادم وهو شهر أغسطس 2023، قد تقرر صرفه كما ذُكر من قبل البرنامج في يوم الخميس القادم الموافق العاشر من أغسطس، وقد بين أيضا أنه قد يتم صرفه في نفس اليوم للشهور الموالية له، وذلك مع التنويه على شيء هام وهو “إذا وافق اليوم المذكور يوم عطلة رسمية، يتم تقديم يوم الصرف أو تأخيره حسب ذلك”، ويظل الصرف قائمًا لما لا يقل عن عشرة أيام بدءًا من يوم الصرف وحتى يحصل كل المتقدمين على مستحقاتهم.