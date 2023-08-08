كيفية الحصول على دعم حساب المواطن للأرامل والمطلقات؟ الشروط والخطوات

أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج حساب المواطن بهدف تقديم الدعم المالي للأسر ذات دخل ضعيف وتخفيف العبء المالي عليها يعد من الأهداف الرئيسية للمملكة، نظرًا للتوسعات الاقتصادية التي دشنتها المملكة تحقيقاً لرؤية المملكة 2023، ويقدم برنامج حساب المواطن دفعات مالية كعدم للمواطنين الذين ينطبق عليهم شروط استحقاق حساب المواطن، وفيما يلي سوف نقدم لكم شروط تسجيل حساب المواطن للأرامل والمطلقات.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن 1445.

للتسجيل في برنامج حساب المواطن، يجب اتباع مجموعة من الخطوات.، وفيما يلي سنقدم لكم طريقة التسجيل في البرنامج. والخطوات كما يلي:

أولًا: يتم الولوج إلى موقع حساب المواطن من هنااااااااااااااااااااا

•ثانيًا: ثم الضغط على “تسجيل جديد”.

• بعد ذلك، يجب إدخال البيانات المطلوبة.

ثم، يتم إلحاق المستندات المطلوبة.

•خامسًا: الضغط على “إرسال”.

شروط التسجيل في برنامج حساب المواطن للأرملة والمطلقة

في برنامج حساب المواطن للأرامل والمطلقات، هناك مجموعة من الشروط والضوابط للتسجيل، و سنستعرض لكم في الجمل التالية شروط التسجيل في حساب المواطن للأرامل والمطلقات، وتأتي هذه الشروط على النحو التالي:

•أن يكون لديها حساب بنكي سعودي.

•أن تكون أرملة أو مطلقة.

– يجب ألا يتجاوز عدد أفراد أسرتها الستة.

•أن تكون سعودية الجنسية.

•أن تكون من محدودي أو متوسطي الدخل.

• يجب أيضًا أن تكون لديها إقامة سارية المفعول في السعودية.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج حساب المواطن

يجب تقديم مجموعة من الوثائق والأوراق للتسجيل في برنامج حساب المواطن، وفيما يلي سنستعرض لكم الأوراق المطلوبة للتسجيل في برنامج حساب المواطن:-

• نسخة متطابقة من وثيقة طلاق الزوج أو شهادة وفاة الزوج.

•نسخة من كشف حساب البنك.

•نسخة من الهوية الوطنية.

– يجب احضار نسخة من شهادة ميلاد الأبناء.