رابط استخراج نتائج التوجيهي 2023 بالاسم ورقم الجلوس || direct link tawjihi.jo نتيجة الثانوية الأردنية

أصدرت وزارة التربية والتعليم الأردنية بيان أوضحت فيه أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الخاص بالوزارة والذي تم إطلاقه للتسهيل على الطلاب الحصول على النتائج بخطوات سهلة ومبسطة عن طريق الاسم.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في الأردن

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه تم الإنتهاء فعليًا من العمل على تصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب ومن ثم البدء في القيام بالأعمال المتعلقة بالمراجعة والتدقيق، وأنه يتوقع صدور النتيجة خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة لكافة المحافظات، وذلك لنحو 60823 طالب وطالبة قد أدوا الاختبارات بالقسم العلمي أما عدد طلاب القسم الأدبي بلغوا 77 ألف طالب.

رابط نتائج التوجيهي 2023

يمكن لطلاب المرحلة الثانوية الاستعلام عن نتائج التوجيهي الأردن من خلال العمل على إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية الأردنية.

اختر قسم النتائج.

قم بالنقر على أيقونة نتائج التوجيهي في الأردن للعام الدراسي 2023.

عليك تعبئة البيانات المطلوبة بالكامل مثل الاسم ورقم المقعد بالإضافة إلى المحافظة التي ينتمي إليها الطالب الذي تود استعراض نتيجته.

اختر عرض النتيجة.

سوف يعرض لك الموقع خلال ثواني معدودة الصفحة بالمجموع الإجمالي والدرجات التي حصل عليها الطالب في جميع المواد.

ما هي شروط النجاح في التوجيهي 2023

ينبغي أن يكون الطالب حاصل على نسبة النصف في المجموع الكلي وعدم الرسوم في أي من المواد التي أدى الاختبارات بها، إذا تجاوز الطالب الحد الأدنى للدرجات ورسب في مادة واحدة غير اللغة العربية يعد ناجحًا.