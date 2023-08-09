LINK رابط نتائج التوجيهي 2023 بالاسم موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo

أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية بأنه تقرر الإعلان عن نتائج الثانوية الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال رابط نتائج التوجيهي الخاص بالوزارة والذي من المقرر إعلان النتيجة بالدرجات والاسماء من خلاله فور اعتمادها من قبل وزير التعليم في المؤتمر الصحفي للتعرف على نسب النجاح واسماء الطلاب الأوائل.

رابط نتائج التوجيهي 2023

رابط نتائج التوجيهي 2023 هو الوسيلة التي يمكن للطلاب من خلالها التعرف على النتائج بصورة إلكترونية بمجرد أن يتم اعتمادها من قبل الوزارة، والتي قد أوضحت في بيان لها أنها قد اوشكت على الانتهاء من أعمال التدقيق.

فقد كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة، أنه من المقرر الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من رصد الدرجات بصورة إلكترونية.

الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن برقم الجلوس 2023

رجحت بعض المصادر التابعة إلى وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج قبل منتصف شهر أغسطس الحالي ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق إتباع هذه الخطوات: