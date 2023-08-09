LINK رابط نتائج التوجيهي 2023 بالاسم موقع وزارة التربية والتعليم tawjihi.jo
أوضحت وزارة التربية والتعليم الأردنية بأنه تقرر الإعلان عن نتائج الثانوية الأردنية خلال الساعات القليلة المقبلة، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال رابط نتائج التوجيهي الخاص بالوزارة والذي من المقرر إعلان النتيجة بالدرجات والاسماء من خلاله فور اعتمادها من قبل وزير التعليم في المؤتمر الصحفي للتعرف على نسب النجاح واسماء الطلاب الأوائل.
رابط نتائج التوجيهي 2023
رابط نتائج التوجيهي 2023 هو الوسيلة التي يمكن للطلاب من خلالها التعرف على النتائج بصورة إلكترونية بمجرد أن يتم اعتمادها من قبل الوزارة، والتي قد أوضحت في بيان لها أنها قد اوشكت على الانتهاء من أعمال التدقيق.
فقد كشف مدير إدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم محمد كنانة، أنه من المقرر الإعلان عن النتيجة خلال الأسبوع الجاري بعد الانتهاء من رصد الدرجات بصورة إلكترونية.
الاستعلام عن نتائج توجيهي الاردن برقم الجلوس 2023
رجحت بعض المصادر التابعة إلى وزارة التربية والتعليم الأردنية أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج قبل منتصف شهر أغسطس الحالي ويمكن للطلاب الاستعلام عن النتيجة عن طريق إتباع هذه الخطوات:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.
- توجه بالذهاب إلى موقع توجيهي وحدد نتائج التوجيهي الدور الأول للعام الدراسي 2023.
- حدد شعبتك التي أديت الاختبارات بها وحدد المحافظة التابع لها.
- أدخل رقم الجلوس الخاص بك بالكامل ومن ثم قم بالضغط على زر عرض النتيجة.
- انتظر قليلاً ومن ثم سوف يعرض لك الموقع الدرجات التي حصلت عليها في جميع المواد.
- بذلك يمكنك الحصول على النتيجة من خلال موقع الوزارة والتي يتوقع لها الأيام القليلة المقبلة على الأكثر حسب تصريحات وزارة التربية.