متى نتائج التوجيهي 2023 الاردن برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم المملكة؟ الوزارة تكشف الموعد المقترح لإعلان نتيجة الثانوية العامة الأردن

متى يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي 2023 الاردن هذا أكثر ما يتم البحث عنه من قبل الطلاب والطالبات بدولة الأردن في انتظار الإعلان الرسمي عن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة والذي لم يتم تحديده بعد من قبل الوزارة، والتي من المقرر أن يتم الإفصاح عنها من خلال الموقع الرسمي الخاص بالوزارة أو عن طريق الرسائل النصية من أجل التسهيل على الطلاب.

متى نتائج التوجيهي 2023 الاردن

أوضح السيد محمد كنانة المدير العام لإدارة الامتحانات والاختبارات بوزارة التربية والتعليم أنه من المقرر الإفصاح عن نتيجة الثانوية العامة لهذا العام خلال الأيام القليلة المقبلة.

واضاف أنه تم الأنتهاء من عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالطلاب لكن النتيجة لا تزال في مرحلة المراجعة والتدقيق ومن ثم العمل على رصدها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، لذلك يتوقع لها نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع القادم على الأكثر.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الثانوية العام الأردن

حتى الآن لم تقم الوزارة بتفعيل الرابط الخاص بالاستعلام عن النتائج من قبل وزارة التربية والتعليم الأردنية حيث أنه لم يتم الانتهاء من رصد النتيجة، لكن يمكن الطلاب الاستعلام من خلال إتباع هذه الخطوات: