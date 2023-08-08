“هنا” موقع نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا results mlazamna.com جميع المحافظات

رابط نتائج السادس الاعدادي 2023 الخارجي في كل المحافظات العراقية يبحث عنه الطلاب وايضا اولياء الامور وذلك أنه قد اقترب جدا موعد ضهور نتائج السادس الاعدادي الدور الاول وسوف يتمكن كافة التلاميذ في المحافظات العراقية من معرفة الدرجات بكل سهولة ويسر من خلال الرابط المخصص لذلك وهو الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في العراق.

نتائج السادس الاعدادي 2023 المهني

انتهي التلاميذ في مرحلة الصف السادس الاعدادي الدور الاول من إجراء الامتحانات وهم الآن في انتظار ظهور نتائج السادس الاعدادي 2023 بغداد والتي من المتوقع أن تظهر مع الاسبوع الثاني من شهر أغسطس الجاري وسوف يتم عقد مؤتمر صحفي مخصص لذلك من خلاله سوف يعلن وزير التربية والتعليم في العراق الموعد المحدد لعرض النتائج بشكل دقيق لذلك يجب على أولياء الأمور أن يكونوا على استعداد لمعرفة موعد إصدار النتائج.

موعد نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول

عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية والتعليم في العراق سوف يحصل كافة التلاميذ في المحافظات العراقية على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة ويسر ويتم هذا من خلال اتباعك للخطوات التالية: