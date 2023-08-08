Iraq results..نتائج اعتراضات الثالث متوسط 2023 في العراق الدور الأول تُعلن من خلال موقع وزارة التربية العراقية

ظهرت رسميا نتائج اعتراضات الثالث المتوسط في العراق ، وذلك لمحافظة كربلاء المقدسة ،وحتي الان لم يتم الإعلان عن نتائج اعتراضات الثالث المتوسط لعام 2023 في العراق للعديد من المحافظات ، و وزارة التربية العراقية أكدت أنها لم تكمل عملية إعداد النتائج بعد في هذه المحافظات ، وكان قد تم فتح باب الاعتراضات في 18 يوليو واستمر حتى 24 يوليو عبر موقع الوزارة ، يُفترض أن تقوم الوزارة بالإعلان عن النتائج في وقت لاحق بعد الانتهاء من عملية معالجة الاعتراضات.

إعلان نتائج اعتراضات الثالث المتوسط في العراق

ظهرت رسميا نتائج اعتراضات الثالث المتوسط في العواق ، وذلك لمحافظة كربلاء المقدسة ،

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق عن إجراءات الحصول على نتائج اعتراضات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023. يمكن للطلاب الاطلاع على نتائج اعتراضاتهم عبر اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية عن طريق النقر على الرابط المتاح.

2. انقر على “نتائج الطلاب” من القائمة المتاحة.

3. اختر “نتائج اعتراضات الثالث متوسط الدور الأول”.

4. حدد المدينة واختر مدرستك.

5. أدخل رقمك الامتحاني.

6. انتظر حتى تظهر النتيجة الرسمية.

7. إذا تم قبول اعتراضك وتم تعديل النتيجة، قم بطباعة المستند كإثبات رسمي لنجاحك.

رابط الاستعلام عن نتائج اعتراضات الثالث متوسط العراق

أعلنت الوزارة التربية العراقية سابقًا عن نتائج الدور الأول لامتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023 في جميع محافظات العراق. يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عن طريق زيارة موقع “نتائجنا” وموقع وزارة التربية العراقية. تمت تغطية النتائج لجميع المحافظات العراقية، بما في ذلك بغداد، الرصافة، الكرخ، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، أربيل، ودهو ، وللاستعلام عن النتائج لابد من الدخول الي رابط نتائج هناا