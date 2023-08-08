مظلتى molsa.gov.iq ..الآن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 ” تضم 150 ألف أسرة”

الآن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 ، للوجبة التاسعة والتي يتم الاستعلام عنها عبر منصة مظلتي الإلكترونية والتابعة إلي وزارة العمل العراقية والتي وتقوم بالإشراف الكامل على دعم الرعاية الاجتماعية ويمكنك من خلال موقعها الإلكتروني التقديم والاستعلام عن أسماء المشمولين برقم هويتك فقط ، واليك تفاصيل الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية للوجبة التاسعة .

الآن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تقدم الحكومة العراقية إلي المواطنين محدودى الدخل مساعدات مالية شهرية ويتم صرفها اليهم فور توافق شروط التقديم مع حالتهم الاجتماعية والاقتصادية والتي يتم اختيارهم بعد الفحص الدقيق في بياناتهم، ويتم التقديم عبر منصة مظلتى، ويتم حاليا صرف اكبر الدفعات وهى دفعة شهر أغسطس والتي سوف تصرف إلي 150 ألف أسرة عراقية مما توافقت عليهم الشروط والأحكام ويتم اختيارهم من خلال اللجنة المختارة.

استعلام عن أسماء المشمولين في رعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة

نستعرض إليك الخطوات الكاملة للاستعلام عن الدفعات الأخير للرعاية الاجتماعية الخاصة بمحدودى الدخل في دولة العراق بعموم المجافظات العراقية، واستخرج الآن كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 من خلال اتباعك إلي الخطوات التالية بشكل صحيح ودقيق: