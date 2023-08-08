بنقرة زر.. رابط حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الشباب اليوم الأربعاء 9/8/2023

حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الشباب، حيث تعود ملاعب كرة القدم السعودية لتعيش حدثًا كرويًا مميزًا يجمع بين فريقين كبيرين وهما نادي الهلال ونادي الشباب. تاريخ الأربعاء، 09 أغسطس 2023، سيكون علامة في تاريخ الرياضة السعودية، حيث ستقام المباراة في مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف. الساعة 09:00 م هي الزمن الذي سيتجمع فيه محبو كرة القدم لمشاهدة هذه المواجهة الرائعة.

حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الشباب اليوم

فرقتين تحملان في طياتهما تاريخًا غنيًا بالإنجازات والبطولات، سيجتمعان ليخوضا معركة جديدة على أرض الملعب. يبحث الهلال عن تحقيق الفوز وإضافة نقاط ثمينة إلى رصيده، فيما يسعى الشباب لتقديم أداء مميز والمنافسة بقوة لتحقيق الانتصار. سيكون للجماهير الفرصة لمساندة أبطالها وتشجيعهم بكل حماس.

تذاكر مباراة النصر والشرطة

الأسعار والتصنيفات عند حجز تذاكر مباراة الهلال والشباب

رابط حجز تذاكر مباراة الهلال ضد الشباب اليوم، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 0.00 ريال لذوي الهمم، وهناك تصنيفات متعددة تتيح للجماهير اختيار المكان الذي يروق لها، حيث تشمل تذاكر A1 وB1 بسعر 25.00 ريال، وتذاكر A2 وB2 بسعر 50.00 ريال. لمن يبحثون عن تجربة أكثر فخامة، يمكنهم اختيار تذكرة PREMIUM 2 بسعر 100.00 ريال، أو تذاكر GOLD 1 وGOLD 2 بسعر 550.00 ريال.

الشروط والأحكام عند شراء تذاكر حضور مباراة الهلال السعودي

بعد الشراء، لا يمكن استرداد قيمة التذكرة أو استبدالها.

غير مسموح لأي جهة ثالثة بإعادة بيع التذكرة لتحقيق ربح.

ستصبح التذكرة باطلة في حالة إعادة بيعها أو تحويلها غير مسموح به، ولن يسمح لحاملها بالدخول إلى الملعب وقد يتم طرده.

تحتفظ الجهة المنظمة بحق إلغاء أي تذكرة تم الإعلان عنها إذا تم بيعها بشكل غير مسموح به من قبل جهة أخرى بهدف تحقيق ربح.

ندعو الجماهير الرياضية للحجز السريع والمشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير، حيث ستشهد الملاعب تنافسًا حماسيًّا ومشوقًا بين الهلال والشباب، وسيكون للحضور فرصة للتمتع بجو من التشويق والإثارة.

رابط حجز تذاكر مباراة الشباب والهلال اليوم الأربعاء 9/8/2023 في نصف نهائي كأس الملك سلمان