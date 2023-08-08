يرغب الكثير من الطلاب الالتحاق ب كلية التمريض ، إلا أن هناك الكثير ممن لا يتوفر لديهم شروط الالتحاق بكلية التمريض العامة أو الحصول على الدرجة المؤهلة للالتحاق بها، وبالتالي، يختار العديد منهم الالتحاق بمعهد فني صحي لتحقيق حلمهم وممارسة مهنة التمريض.

معهد فني صحي من خلال الالتحاق به يمكن استكمال الدراسة في كلية التمريض بعد تحقيق شروط الالتحاق ب معهد التمريض 2023-2024، وفي هذا الصدد سنتعرف في هذا المقال على جميع التفاصيل المتعلقة بالدراسة في المعهد الفني الصحي وشروط القبول العامة وأماكن وعناوين المعاهد الفنية الصحية في مصر تابعونا.

هتقبض وأنت عندك 20 سنة|تنسيق المعهد الفني الصحي 2023 علمي علوم والدبلومات

المعهد الفنى الصحى

المعاهد الفنية الصحية هي معاهد تابعة للحكومة تمنح الطلاب شهادة الدبلوم وتُهيئ خريجيها للعمل في المستشفيات والمؤسسات الطبية الحكومية والخاصة في مصر ودول أخرى.

تم اعتماد المعاهد الفنية الصحية من قِبل وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والسكان، لذا يتم توفير فرص عمل في المستشفيات والمراكز الحكومية الطبية بعد الانتهاء من الدراسة وإكمال فترة التدريب المطلوبة.

في المعهد، يستغرق الطلاب دراسة لمدة عامين، وبعد ذلك يجرون تدريباً عملياً لمدة 6 أشهر في المستشفيات تحت إشراف المعهد للحصول على الخبرة اللازمة التي تؤهلهم للعمل. بعد ذلك، يتم منح الطالب شهادة دبلوم فوق المتوسط.

تتم الدراسة في المعهد باللغة الإنجليزية.

معهد فني صحي يتم الدارسة بالجمع بين الجانب النظري والجانب العملي، لكن المواد التي يدرسها الطلاب تختلف وفقًا للاختصاص أو التخصص المسجل به في المعهد.

شروط القبول في المعهد الفني الصحي

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة الثانوية العامة المصرية أو أي شهادة أخرى معترف بها وتعادلها، سواء كانت أجنبية أو عربية. كما يتم قبول الشهادات المصرية التالية من قِبَلِ المعهد.

دبلوم التجارة (قسم إدارة أو تسويق).

قسم الكهرباء والإلكترونيات في الدبلوم الصناعي.

يجب أن يكون عمر المتقدمين للالتحاق بالمعهد بين 16 و22 عاماً كحد أقصى.

يتعين على جميع الطلاب المتقدمين اجتياز الاختبار الطبي الذي يُجريه المعهد.

مطلوب من الطالب أن يكون متفرغاً بشكل كامل للدراسة.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على درجات التنسيق المطلوبة للالتحاق في معهد فني صحي وفقاً لما يحدد مكتب التنسيق.

تنسيق المعهد الفني الصحي 2022

معهد فني صحى طنطا 97.06 %

معهد فني صحى المنصورة 97.06 %

معهد فنى صحي جنوب الوادي 96.72 %

معهد فني صحى الزقازيق 96.37 %

معهد فني صحى الإسكندرية 96.2 %

معهد فني صحى الإسماعيلية 96.03 %

معهد فني صحى بنى سويف 95.69 %

معهد فني صحى أسيوط 95.52 %

معهد فني صحى سوهاج 95.51 %.

معهد فني صحى أسوان 95.17 %.

المعاهد الفنية الصحية في مصر ؟

يبلغ عدد المعاهد الفنية الصحية في مصر 13 معهد، وهم كما يلي :

المعـهد الفني الصحى – جامعة طنطا . المعـهد الفني الصحي – جامعة المنصورة . المعـهد الفني الصحي بإمبابة. المعـهد الفني الصحي بالإسكندرية. المعـهد الفني الصحي بالزقازيق. المعـهد الفني الصحي ببنها. المعـهد الفني الصحي ببنى سويف. المعـهد الفني الصحي ببورسعيد. المعـهد الفني الصحي بأسيوط. المعـهد الفني الصحي بسوهاج. المعـهد الفني الصحي بأسوان. المعـهد الفني الصحي بالإسماعيلية. المعـهد الفني الصحي بجنوب الوادي.

أقسام معهد فني صحي :

في المعاهد الفنية الصحية المصرية، هناك العديد من الأقسام والتخصصات التي يمكن للطلاب الاختيار بينها، ويشمل ذلك ما يلي:

شُعب الفرقة الأولى :

شعبة فنيه صحية.

شعبة تمريض.

شُعب الفرقة الثانية :