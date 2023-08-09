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صرف 625 جنيه لكل اسرة منحة شهرية ينطبق عليها هذه الشروط تبعًا لقرارات الرئيس.. يابختك لو انت منهم
صرف 625 جنيه لكل اسرة
تسعي الحكومة لتقديم مساعدات للمواطن من خلال صرف 625 جنيه لكل اسرة، حيث تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بصرف مساعدات مالية من برنامج تكافل وكرامة من أجل توفير الأمان الاجتماعي لبعض فئات المجتمع، حيث تستفيد نحو 5.2 مليون مواطن من هذا البرنامج وخاصة محدودي الدخل وذلك من خلال دعم مالي يقدر بنحو 625 جنيه، ونستعرض معكم من خلال موقعنا الشروط المطلوبة للتقديم على تكافل وكرامة وطريقة الاستعلام عنها.
الشروط المطلوبة للتقديم على منحة صرف 625 جنيه لكل اسرة
لقد وضعت الوزارة شروطا لكي يتم القبول في معاش تكافل وكرامة والتي جاءت على النحو التالي:
- عدم ملكية محل تجاري أو قطعة أرض زراعية أكثر من نصف فدان أو أي عقارات.
- لا ينبغي على المتقدم أن يكون في وظيفة حكومية.
- عدم حصول المتقدم بالطلب على أي معاشات أو مساعدات من وزارة التضامن الاجتماعي.
- يجب تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للقبول في هذا البرنامج.
أما بخصوص المستندات المطلوبة فهي كالتالي:
- صورة من بطاقة الرقم القومي.
- صورة قسيمة الزواج أو الطلاق.
- صور شهادات الميلاد للأطفال من هم أقل من 18 عاما.
- تسجيل الأطفال أعمارهم بين 6-18 عاما بالإضافة إلى من يتابعون تعليمهم بالمرحلة الجامعية.
- صورة من بطاقة التموين.
- للارامل صورة من وفاة الزوجة أو الزوج.
- صورة من إقرار الوصاية على الأبناء.
- في حالات سجن الأب أو الأم يجب إحضار صورة شهادة السجن.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة
يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية صرف 625 جنيه لكل اسرة وذلك من خلال الخطوات الاتية:
- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
- من قائمة البرامج والمبادرات اختيار برنامج تكافل وكرامة.
- النقر على خيار معرفة نتيجة الاستعلام ثم ادخال الرقم القومي من أجل الاستفسار عن الدعم.
- اختيار نوع البطاقة وفي حالة القبول سيتم معرفة موعد ومكان الصرف وعند الرفض سوف يتم توضيح السبب أيضا.