موعد ظهور نتائج التوجيهي في الأردن 2023 حسب رقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية

الآن هو وقت الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن إذ أن النتيجة قد اقتربت كثيرًا ولابد أن يقوم الطلاب بمتابعة مواقع النتائج، ولقد أعلنت وزارة التربية في الأردن بأن النتائج ستكون متاحة بعد منتصف شهر أغسطس، أي بالأيام القادمة وليس هناك أي نية لأن تظهر النتيجة قبل هذا الوقت، إذ أنها تمر بكثير من المراحل إلى أن يتم رصد الدرجات وتجميعها لكي تكون جاهزة أمام الطلاب.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي في الأردن

يمكن للأشخاص القيام بالاستعلام على النتائج المتعلقة بالتوجيهي، إذ أنها ستكون متاحة للطلاب بالأيام القادمة بعد مرور منتصف شهر أغسطس، وليس هناك أي مشكلات في النتائج، إذ أن الاختبارات قد مرت بشكل سليم، ودون تواجد أي تعقيدات أو شكاوى، والآن في مرحلة تصحيح الأوراق والمراجعة حتى يتم التدقيق بالنتائج، والتأكد من أنها سليمة تمامًا وليس بها أي أخطاء، كما أن الوزارة وفرت رابطًا بإمكان الأشخاص استخدامه في التعرف على النتيجة، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

أولًا يجب التوجه للرابط الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم الأوردنية.

اختار بعد ذلك كلمة نتائج التوجيهي في الأردن.

قم بتسجيل البيانات التابعة للتلميذ بالشكل الصحيح من خلال موقع الوزارة.

اختار بعدها كلمة عرض النتائج.

ويستطيع الطلاب بسهولة أن يقوموا بالاستعلام من وقت لآخر عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس والاسم.

وقت ظهور نتيجة التوجيهي

انتشرت الكثير من الشائعات في الأردن حول ظهور نتيجة المرحلة الثانوية أو ما تعرف بالتوجيهي قبل منتصف الشهر، ولكن هذا الأمر غير صحيح، إذ أن الوزارة وضحت بأنها لن تكون قبل الثامن عشر من شهر أغسطس.