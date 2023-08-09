رسميًا.. إعلان موعد نتائج السادس الاعدادي في جميع محافظات العراق الأسبوع المقبل عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة التربية العراقية، كريم السيد، عن أن إعلان نتائج الصف السادس الإعدادي 2023 دور أول سيتم ظهورها الأسبوع، موضحًا بأن عمليات التصحيح ما زالت مستمرة إلى الآن، وجاري الانتهاء منها، مؤكدًا بأنه سيتم في الساعات القليلة المقبلة مرحلة الرصد والتدقيق لجميع أوراق امتحانات الطلبة والطالبات في مختلف محافظات العراق، من أجل أن يتعرف عليها جميع الطلاب في هذه المرحلة.

نتائج السادس الإعدادي في العراق 2023

وأشارت وزارة التربية العراقية، إلى أن النتائج سيتم إعلانها في مؤتمر رسمي بحضور وزير التربية العراقي، ومجموعة من السادة المسؤولين داخل الوزارة، فضلاً عن القيام بالتواصل مع جميع أوائل الطلبة الذي حصلوا على أعلى الدرجات في مختلف المحافظات، من أجل تهنئتهم بهذه النتيجة، مع العلم أن وزير التربية حريص على إعلانها في أقرب وقت، ومع نهاية الأسبوع، ليتعرف عليها جميع الطلبة المتقدمين في هذه المرحلة التي تحدد مسيرتهم الدراسية والتقديم بها إلى المرحلة التعليمية الجديدة.

خطوات الحصول على نتائج السادس الإعدادي

هناك مجموعة من الخطوات الهامة التي من خلالها يستطيع كل طالب حصوله على نتيجة السادس الإعدادي في مختلف محافظات العراق وفقًا لما يلي:-