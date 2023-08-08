NEW تردد قناة SSC الناقلة إلي مباراة الهلال ضد الشباب “دور نصف النهائي” كاس الملك سلمان للأندية 2023

تردد قناة ssc الناقلة إلي مباراة الهلال ضد الشباب في دور النص النهائي من بطولة كاس الملك سلمان للأندية وتقام المباراة اليوم 9 أغسطس 2023 على ملعب الملك فهد الرياضي بالطائف كما يقام في نفس اليوم مباراة نصف النهائي بين النصر السعودي والشرطة والمتأهل من كلا المباراتين يصعد إلي النهائي بالبطولة والتي تقام مباراة النهائي يوم 13 أغسطس الجاري، إليك تفاصيل متابعة مباريات دور النصف النهائي.

تردد قناة SSC الناقلة إلي مباراة الهلال ضد الشباب

أوشكت البطولة العربية للاندية على الانتهاء والذي ابرز مرشحها بشكل كبير هما الشباب والنصر السعودي نظرا إلي أداء المتطور على مدرا البطولة مذ انطلاقها وتقام اليوم مباريات الدور نصف النهائي بين النصر ضد الشرطة والشباب ضد الهلال السعودي، والذي هو أيضا من أقوي مرشحين للحصول على اللقب الأول لبطولة كاس الملك سلمان لأندية العربية 2023 تذاع مباراة الشباب ضد الهلال في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والمكة المكرمة وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت دبى، بينما تقام براة النصر ضد الشرطة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية والسابعة بتوقيت الأمارات وتنقل على شبكة قنوات اس اس سى الرياضية السعودية .

تردد قناة ssc 1 الرياضية hd

استقبل إشارة تردد قناة ssc الناقلة إلي مباراة الهلال ضد الشباب على احداثيات الأقمار الصناعية التالية:

تردد قنوات SSC على القمر الصناعي النايل سات.

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

تردد قنوات SSC على القمر الصناعي عرب سات: