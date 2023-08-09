الأمانة العامة تُوضح حقيقة إزالة الأحياء العشوائية بالمدينة المنورة 1445

إن استخدام خريطة إزالة الأحياء العشوائية بالمدينة المنورة هو من الأشياء التي تساعد الأشخاص في التعرف على المناطق التي تمت إزالتها وتكون ضمن التطوير، وذلك لأن الحكومة قررت إزالة مثل هذه العشوائيات لزيادة مستوى الأمانة لساكني هذه المناطق وتحويلها لأماكن يزورها الجميع، ومتوفر بها أي خدمات يحتاج إليها الأشخاص دون أن تحدث بها أي مشكلة كان يراها السكان.

خريطة إزالة الأحياء العشوائية بالمدينة المنورة

المدينة المنورة تضم أحياء كثيره أقيمت دون أن يتم مراعاة أمان الساكنين، وبالتالي أحدثت عدم تنظيم سكانه، وتم بناء الكثير من المساكن بالشكل الغير قانوني، ودون أن يتم إجراء أي تراخيص تلزم للمكان، ولقد نفت أمانة المدينة المنورة الشائعات التي تدور حول الصور والخرائط الخاصة بالإزالة، وقالت بأن هذه الصور ليست تدل على إزالة مناطق وعشوائيات داخل المدينة، ولكنها صور تم أخذها من مشروع التطوير للمظهر الحضاري، وتقديم الخدمات للسكان بهذه المناطق، مما يرفع جودة الحياة، ولقد أكدت الأمانة بأن الجهات المسؤولة بالمدينة هي التي ستقوم بالإعلان عن المشروعات الجديدة والتطويرية بالفترة القادمة.

خطوات معرفة مناطق الإزالة

حتى يتمكن الأشخاص من التعرف على المناطق الخاصة بالإزالة، لمعرفة ما إن كان السكن الذي يعيشون فيه ضمن المناطق أو لا فعليهم القيام بالخطوات التالية: