‘عموم المحافظات” موقع نتائج السادس الاعدادي 2023 بغداد البصرة نينوي وجميع المحافظات الدور الاول موقع نتائجنا

إن البحث عن رابط استخراج نتائج السادس الاعدادي 2023 ادبي وعلمي يتزايد بشكل كبير، حيث يتساءل الكثير من الطلبة والطالبات عن موعد ظهور هذه النتيجة، ولكن عمليات التدقيق في الامتحانات لا زال مستمر، وحتى الآن لم يتم تحديد موعد إعلان النتائج، وقد أكدت وزارة التربية العراقية أن كافة الأخبار الخاصة بموعد ظهورها غير صحيحة.

موقع نتائج السادس الاعدادي 2023 الخارجي

يمكنك الحصول نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الاول بعد ظهورها، حيث قد ظهرت نتائج الخارجي عن طريق موقع ناجح، ونعرفكم على الأخبار الصحيحة والكاذبة حول النتيجة التي يبحث عنها جميع الطلاب فيما يلي:

في هذا الوقت الذي ينشغل فيه الكثير من أولياء الأمور والطلبة بمعرفة موعد ظهور النتيجة.

نشرت بعض المواقع الإلكترونية أخبار كاذبة عن نتيجة الصف السادس الإبتدائي وأنه تم ظهور النتيجة في الخميس الماضي ولكن قامت وزارة التربية والتعليم بالرد على هذه الأكاذيب.

فقام أستاذ كريم السيد المتحدث عن الوزارة بتوضيح عن هذه الأكاذيب وقد نصح أولياء الأمور بعدم تصديق أي مواقع إلا موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي.

ويوضح أيضًا أن الوزارة تقوم بعقد مؤتمر حتى يتم فيه التصريح عن موعد النتيجة.

وستقوم بإعلان النتيجة على الفور بعد هذا المؤتمر، وتحدد أسماء الأوائل على المستوى العراقي ويصبح بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي التابع للوزارة.

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يمكنك اتباع هذه الخطوات حتى تتمكن من معرفة نتائج السادس الاعدادي 2023 فمنها ما يلي: