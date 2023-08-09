لو 60% شغال يا ثانوية مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 مع لينك تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023

خطوات تسجيل الرغبات في تنسيق الثانوية المرحلة الثانية لقد ضجت عمليات البحث في الفترة الأخيرة عن نتائج الثانوية العامة، فكان الجميع في قلق من طلاب وأولياء الأمور، وبعد ظهور النتيجة ومعرفة كل طالب نتيجة جهده وتعبه، تم تحديد مراحل التنسيق وذلك بناء على النسب المئوية وبعد معرفة الطالب المرحلة التي يجب أن يقوم فيها التقديم على الجامعة وذلك من خلال التنسيق، فإن تسجيل الرغبات في التنسيق له خطوات معينة يجب اتباعها حتى يتم النظر فيها ووضع كل طالب في مكانه المناسب، ومن خلال مقال اليوم سنتعرف على خطوات تسجيل الرغبات بالتفصيل فتابعونا.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية 2023

لقد بدأ الطلاب الذين تم تحديدهم لتنسيق المرحلة الأولى يوم السبت الماضي والذي يوافق الخامس من أغسطس ويستمر حتى الأربعاء الموافق التاسع من أغسطس وخطوات التسجيل هي: أولا يدخل الطالب على الموقع الخاص بالتنسيق الإلكتروني من خلال الرابط، وبعد ذلك يكتب الرغبات التي هي متاحة له في تلك المرحلة، ثم يكتب رقم الجلوس وأيضا الرقم السري ثم يعيد كتابة الرقم التأكيدي، وبعدها يضغط على المربع الخاص بالخطوة التالية وبعدها تظهر الصفحة التي بها بيانات الطالب ليتأكد من أن البيانات صحيحة، وإذا وجد الطالب خطأ ولكن لا يمكن تعديله يمكنه الاتصال بهذا الرقم 19468، وإذا تأكد الطالب من أن البيانات صحيحة يضغط على خيار اختيار الرغبات، ويستطيع الطالب كتابة كافة الرغبات وعددها 75 رغبة في حين يراعي قطاع التخصص والجامعات، وعلى الطالب بعد ذلك اختيار المعهد أو الكلية التي يود أن يلتحق بها من خلال قائمة التوزيع الجغرافي، وعند الانتهاء من كتابة كافة الرغبات هناك قائمة خاصة بالرغبات المسجلة ستظهر له ويوجد بها رقم الإيصال يستطيع حفظه أو طباعته، وعند الإعلان عن نتيجة تلك المرحلة يتمكن الطالب من معرفة الكلية أو المعهد الذي رشح له من خلال موقع التنسيق.

تنسيق المرحلة الثانية والثالثة لطلاب الثانوية العامة

بعد ظهور نتيجة المرحلة الأولى تبدأ الوزارة في الإعلان عن تنسيق المرحلة الثانية وتحديد الحد الأدنى لتلك المرحلة موضحة الكليات والمعاهد المتاحة وأيضا عدد الأيام التي يمكن التسجيل بها، وبعد ذلك تظهر المرحلة الثالثة وهي تشمل الطلاب الذين استطاعوا النجاح ولكن حصلوا على مجموع صغير وأيضا الذين كان لهم دور ثان.