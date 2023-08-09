إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. ما الموعد المحدد له، وما هو حكم دار الإفتاء للاحتفال به

متى موعد المولد النبوي الشريف 2023 للقطاع الخاص والعام يعد المولد النبوي الشريف من أهم الإحتفالات التي يحتفل بها المسلمين بجميع البلاد الإسلامية لتحيي ذكرى المولد النبوي الشريف, الذي هو تاج على رأس كل مسلم ومسلمة ويوافق الإحتفال به لعام 2023 يوم 8 من شهر أكتوبر ويوافق 12 من شهر ربيع الأول1445 حيث يأتي الإحتفال بصورة إقامة الزينة بالشوارع وصنع أنواع عديدة من الحلويات, وهناك بعض الأشخاص يقومون بتفرقة الحلويات على بعضهم وإقامة الولائم بالشوارع وتقديم أشهي الأكلات بهذه الولائم, إحتفالا بالمولد النبوي الشريف إحياءا لذكرى مولد الرسول سيدنا محمد الرسول الأمين.

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023

يأتي المولد النبوي الشريف بإجازة رسمية لكل الجهات الحكومية إحتفالا بمولد الرسول الكريم وتحدد موعدها كالأتي:

يحدد موعد إجازة المولد النبوي الشريف يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023 وهو الموافق 12 من العام الهجري الجديد 1445 هجريا، وتحسب إجازة المولد النبوي الشريف إجازة رسمية من الحكومة مدفوعة الأجر للموظفين العاملين في جميع الوزارات الحكومية, والموظفين بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص، وتكون اجازة المولد النبوي الشريف إجازة رسمية وفقا للأجندة الرسمية للإجازات الحكومية لعام 2023، وهناك أنباء تفيد بترحيل الإجازة الرسمية للمولد النبوي الشريف إلى يوم الخميس الموافق 28 من شهر سبتمبر 2023 وهو النظام الذي تتبعه الوزارة في هذا الوقت الحالي.

مظاهر الإحتفال بالمولد النبوي الشريف في جمهورية مصر العربية

يحتفل المصريين لامولد النبوي الشريف وتقيم الموالد بمصر بالعديد من المحافظات بالشوارع إحتفالا بهذا اليوم الفريد من نوعه, لإنه من أهم الأيام على وجه الأرض لقدوم النبي الشريف إلى الدنيا ليأتي من بعد مولده بطريق الهدى لجميع المسلمين, حيث تبدأ الخطب بهذا اليوم بالمساجد ويتم من خلالها مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ويتم تذكير الناس ببركات مولد الرسول, ويتم إقامة حلقات من الذكر والإبتهال التي توصف الرسول بكل حب لسيد المرسلين وهذا الإحتفال يعبر عن مدى حب المصريين للرسول الكريم, وهناك من يقيم بذبح الذبائح ويقيم بها الولائم في الشوارع لتكون لعامية الشعب, وهناك أيضا من يفرق الحلوى على الناس المارين بالشوارع إحتفالا بهذا اليوم العظيم.