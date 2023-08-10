🔴برابط مبـــاشر 🔴رابط نتائج السادس اعدادي الدور الأول 2023 بالرقم الامتحاني | علمي – أدبي | نتيجة السادس الاعدادي 2023 دور أول

يعيش أولياء أمور الطلاب في كافة المحافظات العراقية حالة من الترقب لحين صدور نتائج السادس اعدادي 2023 الدور الأول،, خاصة بعد إعلان التربية العراقية عن موعد ظهور نتيجة السادس الاعدادي 2023 دور أول علمي وادبي ، وكانت قد أعلنت وزارة التربية العراقية انه تم الانتهاء من أعمال التصحيح للامتحانات الوزارية النهائية وما يبقي غير المراجعة والاعتماد للنتيجة، لذلك أردنا مساعدة أولياء أمور الطلاب وننشر هنا عبر مقالنا وموقعنا رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي 2023..

نتائج السادس اعدادي 2023 الدور الأول

نحن بصدد ظهور نتائج السادس اعدادي 2023 الدور جميع محافظات العراق خلال الأيام القليلة القادمة، حيث صرح مصدر مسئول بوزارة التربية بان إعلان جميع نتائج السادس اعدادي 2023 بجميع المحافظات سيكون خلال الأسبوع المقبل.

كما أكد المصدر انه تمت عملية التصحيح أوراق جميع الطلاب، وتجري حالياً عمليات الدقة والمراجعة لكى يحصل كل طالب على ما يستحقه من علامات ودرجات نهائية صحيحة.

على أن تبدأ سلسة الإعلان عن بمحافظات البصرة، الكرخ الأولى والثانية، كركوك، ذي قار، ميسان، نينوي، بابل، الأنبار، الرصافة الثانية، ديالي، النجف الأشرف، الديوانية، المثني، صلاح الدين، الكرخ الثالثة.

رابط نتائج السادس اعدادي الدور الأول 2023

ويمكن لجميع أولياء أمور طلاب الصف السادس الاعدادي الدور الأول 2023 الاطلاع على نتيجة الامتحانات الوزارية عن طريق الدخول عبر رابط وزارة التربية العراقية من هنا.، ثم الضغط على نتائج السادس اعدادي 2023 وكتابة اسم ورقم امتحان الطالب والضغط على استعلام.

وبهذا نكون انتهينا من تقديم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج السادس اعدادي 2023 الدور الأول.