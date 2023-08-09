اشتري وخزني براحتك.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9 اغسطس 2023 في الأسواق والمزارع

الأسعار الخاصة بمختلف الأنواع المتاحة من الدواجن تشهد مستوى من الاستقرار الملحوظ من حيث القيمة السعرية الخاصة بالكيلو من كل نوع متاح منها في الأسواق، ونستعرض من خلال سطور هذا التقرير مستوى الأسعار المتوقع يوم غد التاسع من شهر أغسطس ليوم الأربعاء حيث أثار العديد من خبراء الثروة الداجنة أن الأسعار ستكون في المستوى والمؤشر ذاته ولم تتغير لهذا اليوم مع العلم أن بعض الأنواع من الدواجن وهي سلالة الدواجن الحمراء قد تغير سعرها بقيمة مالية طفيفة تمثل فارق ما بين سعر اليوم والغد والارتفاع قد يصل إلى نحو 1 جنيه وفيما يلي المزيد من التفاصيل حول الأسعار المتوقعة لها والتي يتابعها الكثير من المستهلكين والمهتمين بنشاط الدواجن التجاري ممن ينتظرون البيانات السعرية الخاصة ببورصة الدواجن والتي يتم تحديثها بشكل يوم أول بأول.

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 9 اغسطس 2023

أسعار الدواجن البيضاء بالبورصة تصل إلى قيمة قدرها 64 جنيه مصري وللمستهلك تكون قيمة السعر نحو 69 جنيه مصري.

سعر الدواجن الأمهات

الدواجن الامهات المتوفرة في الأسواق المحلية المحلية يصل سعرها إلى 60 جنيه مصري ويمكن شراءها من المزارع ب 55 جنيه للكيلو.

سعر أنواع الدواجن البلدي

سعر الدجاج البلدي 95 جنيه والسعر في السوق الاستهلاكية 100 جنيه.

سعر الدجاج الساسو

السعر الخاص بالدواجن الساسو من 94 وحتى 95 جنيه، وتباع للمستهلك ب 100 جنيه.

أسعار البيض بالأسواق وفي البورصة المحلية

يعتبر البيض أيضا أحد أهم أنواع السلع الاستهلاكية التي يكثر الإقبال بشكل كبير عليها وهناك أنواع مختلفه منه بأسعار نوضحها مع توضيح السعر المتوقع ايضا للبيض يوم.