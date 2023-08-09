زيادة المعاشات القادمة في هذا الميعاد بحسب ما قرراته وزارة التضامن الاجتماعي.. هي دي الاخبار ولا بلاش

زيادة المعاشات القادمة في هذا الميعاد، حيث أعلن السيد عبدالفتاح السيسى، رئيس البلاد، قرارًا غير مسبوق بزيادة الأجور وتعظيم الإعانات المالية المقدمة للمستحقين بنسبة 15%، وهذا القرار سيكون نافذًا ابتداءً من الأول من إبريل في العام الجاري 2023، تم الكشف عن تاريخ البدء الرسمي لهذه الزيادة الجديدة في المساعدات المالية خلال حفل افتتاح مجموعة من مشاريع التنمية في منطقة المنيا في يوم الخميس الموافق الثاني من مارس 2023.

زيادة المعاشات القادمة في هذا الميعاد

بموجب نصوص قانونية جديدة تمامًا، يتم تحديد تواريخ العلاوات الدورية للمعاشات بشكل فريد ومتميز، حيث يتم صرف هذه العلاوات لأصحاب المعاشات في توقيت محدد بدقة في السنة المالية، تتم مراعاة تقلبات الأسعار والتضخم عند تحديد معدلات العلاوات، حيث يتم تكييفها بشكل ذكي وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية بالبلاد، وذلك من أجل تحقيق أقصى استفادة للمستفيدين من هذه العلاوات، حيث يتم زيادة المعاشات القادمة في هذا الميعاد المحدد من قبل الدولة كل عام، وذلك مع بداية شهر يوليو المقبل يحصل كافة المستحقين علي زيادة دورية، وليس هناك اي زيادة قادمة سوي ذلك.

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالاسم

بوسائل خاصة وحصرية، تمكن الفرصة للاستفادة من خدمات جديدة تقدمها مؤسسة التأمينات والمعاشات، حيث يُمكن الآن استعلام المعاش باستخدام الاسم عبر منصتها المخصصة، زيادة المعاشات القادمة في هذا الميعاد:

– ابدأ رحلتك بالدخول إلى عالم المعلومات من خلال زيارة موقع التأمينات الاجتماعية، ويمكنك الوصول إليه من هنا.

– ستجد نفسك مدعوًا لتقديم بيانات الدخول، حيث يُطلب منك إدخال الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بحسابك إذا كنت قد أنشأت حسابًا بالفعل.

– إذا لم تكن تمتلك حسابًا، فسيكون عليك أولاً إنشاء حساب جديد، وذلك باستخدام إجراءات مبتكرة للتحقق من هويتك.

– بمجرد وصولك إلى لوحة التحكم، ستلاحظ خيارات متعددة تُقدم لأصحاب المعاشات.

تحديد الخدمة المطلوبة، سواءً كان الاستعلام عن تفاصيل ملف المعاش الأساسية أو استعراض تاريخ زيادات المعاش على مر السنوات.

ببساطة، اضغط على زر “بدء الخدمة”، واستمر في إدخال المعلومات المطلوبة للاستفادة الكاملة من هذه الخدمة الحصرية.

استمتع بمزيد من الراحة والتسهيلات مع هذه الخطوات المبتكرة التي تمكنك من استعراض معاشك وتطوره بكل يسر وسهولة.