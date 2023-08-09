هي دي الاخبار ولا بلاش.. صرف 30 الف جنيه من الدولة للسيدات في هذه الحالات

صرف 30 الف جنيه من الدولة للسيدات في هذه الحالات تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتوفير خدمات متجددة تعزز من تمكين المرأة المصرية، خاصة تلك اللواتي يحملن مسؤولية العائلة، ومن بين هذه الخدمات تبرز فكرة “مبادرة المنظمة”، والتي تأتي كنتاج لجهود مشتركة بين جهاز مالي ريادي وهيئة دعم الاقتصاد المحلي. تتيح هذه المبادرة الفرصة للمرأة للحصول على دعم مالي يصل إلى 30 ألف جنيه مصري لتنفيذ مشاريعها الصغيرة والمتوسطة. تأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية إقتصادية مستدامة تهدف إلى دعم تنمية الأعمال النسائية وتحقيق التوازن الاقتصادي.

صرف 30 الف جنيه من الدولة للسيدات في هذه الحالة

صرف 30 الف جنيه من الدولة للسيدات في هذه الحالات، حيث هناك بعض من شروط الاستحقاق للاستفادة من التمويل الاقتصادي:

تكون المرأة مواطنة مصرية في الفترة العمرية بين 21 و60 عامًا. قيمة التمويل تتداول ما بين 4000 إلى 30000 جنيه. يشترط أن تكون من جنسية مصرية. يجب أن يكون عمر المتقدمة للتمويل ما بين 21 عامًا عند البداية و60 عند موعد المنح. يتطلب وجود سجل إيجابي من خلال استعلام ميداني. عليك تقديم عروض تسعير للمستلزمات المطلوبة لتنفيذ المشروع. يمتد فترة التمويل على مدى 24 شهرًا. بدون تكاليف إدارية مسبقة، مع تحصيل 7% كمقدم و3.5% سنويًا.

خطوات الإجراء للحصول على التمويل

هنا بعض الخطوات للحصول على الـ صرف 30 الف جنيه من الدولة للسيدات في هذه الحالات: