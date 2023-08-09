عاجل.. ظهور نتائج السادس الاعدادي العراق 2023 الدور الأول خلال الأيام المقبلة

تعد نتيجة السادس الإعدادي من أهم النتائج التي يبحث عنها الكثير من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، نظرًا لأهميتها الكبيرة، حيث إنها تقوم بتقييم أداء كل طالب وطالبة وفقًا لأداءه في الامتحانات، فضلاً عن إمكانية التعرف على كيفية الاستعلام عنها عبر الموقع الرسمي للنتيجة، وذلك باسم ورقم الاكتتاب الخاص بكل طالب، ويمكن القيام بتحميلها بصيغة Pdf، لهذا سنوضح لكم في السطور التالية أخر أخبار التعرق على النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس

كشفت وزارة التربية العراقية، عن أن موعد نتائج السادس الإعدادي لم يتم تحديدها بعد، لكن هناك توقعات كبيرة تُشير إلى أن ظهور النتائج سيكون في الفترة القليلة المقبلة، وذلك عقب الانتهاء من جميع عمليات التصحيح التي تتم في كافة المحافظات العراقية، مع العلم أن النتائج اقترب دخولها إلى مرحلة رصد الدرجات بشكل مستمر من قبل اللجان الإلكترونية، من أجل حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها وفقًا لأداءه في الامتحانات.

نتائج السادس الإعدادي

وشددت وزارة التربية العراقية، على عدم اتباع الشائعات المغرضة التي يتداولها العيد من الأشخاص، إضافة إلى أن النتيجة سيتم ظهورها عبر الموقع الرسمي للوزارة، في حين أنه في حال انتشار مثل هذه الشائعات يجب تحري الدقة منها، حتى يتمكن كل طالب من معرفة ما الموعد الرسمي لظهورها.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي

لكي تتمكن من الحصول على نتائج السادس الإعدادي في العراق، يجب عليك اتباع الخطوات التي تتمثل في التالي:-