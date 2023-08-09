رابط تسجيل دخول نظام نور رياض أطفال 1445 التسجيل في المنصة لحساب ولي أمر جديد

يعتبر نظام نور الإلكتروني، من بين أهم المنصات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، حيث إنه يُسهل على جميع الطلاب والمعلمين وكذلك أولياء الأمور إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهم، إضافة إلى أن به العديد من الخدمات الإلكترونية المختلفة التي من بينها تسجيل الطلاب والمعلمين، كذلك التقديم لرياض الأطفال، مع العلم انه يمكن التسجيل في النظام بشكل إلكتروني، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليها الجميع، خاصة مع دخول العام الدراسي الجديد.

طريقة تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي 1445

هناك بعض الخطوات الهامة من اجل تسجيل الطلاب في الصف الأول الابتدائي، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم الذهاب إلى نظام نور الإلكتروني.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر.

إدخال اسم المستخدم.

الضغط على زر “التالي”.

كتابة جميع البيانات الخاصة بالطالب.

إدخال رقم الهوية.

تحديد رقم الإقامة.

تحديد الصف الأول الابتدائي.

تحديد السكن وطرق الاتصال.

اختيار جنسية الأب والأم.

إضافة اسم الأب باللغة العربية.

ملأ جميع البيانات الخاصة بالطالب.

إضافة اسم المدرسة والمحافظة.

إكمال باقي البيانات.

الضغط في النهاية على حفظ.

كيفية التواصل خدمة نظام نور

أتاح نظام نور الإلكتروني، إمكانية الاتصال بخدمة العملاء، من أجل طرح الاستفسارات والأسئلة التي تهم كل طالب ومعلم، وكذلك ولي أمر، وفقًا للطرق التالية:-