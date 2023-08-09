أسماء الوجبة الخامسة.. كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

تعد الرعاية الاجتماعية، من أهم الأمور التي يبحث عنها عدد كبير في مختلف محافظات العراق، خاصة مع اقتراب صرف الوجبة الخامسة، التي تأتي بقيمة الزيادة المقررة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مع العلم أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من جميع المستندات والطلبات التي تم تقديمها مؤخرًا، ليتم بعد ذلك عرض جميع الكشوفات الخاصة بالمتقدمين، حتى يتمكنوا من الصرف بكل سهولة، وفي السطور التالية سنوضح لكم ذلك.

أسماء المشمولين بالوجبة الخامسة

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن أن الوجبة الخامسة للدفعة التاسعة، تشمل نحو 300 ألف مواطن عراقي، مع العلم أنه تم إفراز كافة الطلبات الذين تقدموا للحصول على الرعاية الاجتماعية، مع العلم أن الوزارة حريصة على إيداع الدعم في جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمتقدمين، لهذا بعد الفحص والتدقيق، اتضح بأن نحو 200 ألف مواطن مستحق للحصول على الرعاية داخل جميع محافظات العراق، حيث إن الهدف الأساسي من تقديم هذه المعونة هي ضمان توفير حياة كريمة لجميع المواطنين لكي يتساوى مع كافة الطبقات.

أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، الوجبة الخامسة وفقًا لما يلي:-