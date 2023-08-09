Pdf الان رابط تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي الرسمية وزارة العمل العراقية

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، كل فترة تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على أسماء الأشخاص التي تم قبولهم للحصول على الدعم المادي من الرعاية الاجتماعية، كما يتم إعطاء هذه المبالغ إلى الأشخاص المستحقين في العراق سواء من ذو الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة أو الأيتام، أو الأشخاص المسنين الذين ليس لديهم دخل ثابت.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، حيث تقدمها الوزارة لجميع الأشخاص الذين يعانون من من إعاقات جسدية أو محدودي الدخل، وذلك بهدف توفير لهم رعاية طبية وتقديم لهم مبالغ مالية تساعدهم في التغلب على الظروف الاقتصادية السيئة، حيث يكون من ضمن هذا تقديم مساعدات شهرية و مساعدات للأشخاص المقبلين على الزواج وتوفير لهم مساعدات طبية، لذا ينبغي كل شخص يريد أن يحصل على دعم من الرعاية لابد من الذهاب إلى مكتب الخدمات التابعة له، مع تقديم جميع المستندات المطلوبة والتي يكون من ضمنها الحالة الاقتصادية، الصحية، الاجتماعية، وتهدف الرعاية الاجتماعية من وراء كل هذا في تقديم مساعدات تعين الأسر في تجاوز جميع الظروف الصعبة التي تمر بها، وتقدم أيضًا للأشخاص المرضى مساعدة ، وذلك لأن أسعار علاجهم تكون مكلفة للغاية وليس لديهم مال لشرائها.

بحث اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

لكي تتم عملية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية يجب اتباع الخطوات التالية..

التوجه إلى موقع منصة مظلتي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. اختيار برنامج الرعاية الاجتماعية. كتابة رقم البطاقة التموينية أو الذكية. الضغط على زر بحث.

شروط الرعاية الاجتماعية

حتى تكون من ضمن الأسماء المقبولة لابد أن تتوافر لديك بعض الشروط والتي من بينها الآتي: