بالرقم الامتحاني … استعلم عن نتيجة السادس الاعدادي 2023 العراق موقع نتائجنا results.mlazemna

نتيجة السادس الاعدادي 2023 العراق موقع نتائجنا، يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم العراقية، والذي يتيح الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي 2023 العراق التي أكدت الوزارة أنها انتهت من تصحيح أوراق الإجابة ورفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة أو على موقع نتائجنا التابع لوزارة التعليم العراقية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق 2023.

نتيجة السادس الاعدادي 2023 العراق

وقد أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد الإعلان عن نتيجة السادس الإعدادي العراق 2023 والتي من المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب في الساعات الأولى من صباح اليوم الموافق 9 أغسطس 2023، وأشارت الوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام مرتفعة عن العام الماضي، وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري.

وأكد وزير التعليم العراقي أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن أوائل السادس الإعدادي خلال مؤتمر صحفي يذاع على قناة العراق اليوم بحضور عدد من القيادات التعليمية وأولياء الأمور، وأضاف خلال حديثه أن هذه المرحلة من أهم المراحل في حياة الطالب وتمنى للطلاب مزيد من النجاح في المراحل المقبلة، وأشار سيادته إلى أن النتائج سوف تكون متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال موقع نتائجنا، ومن خلال الفقرة التالية سوف يمكنكم الاطلاع على النتائج بكل سهولة .

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي العراق