Pdf استعلم الان كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 يتزايد معدل البحث في الفترة الأخيرة عنها، حيث قد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن توفيرها منصة يمكن من خلالها معرفة كل ما هو جديد و هذه المنصة هي منصة “مظلتي” التي تعتبر واحدة من أشهر المنصات العراقية، وذلك لأنها تسهل الكثير على الأشخاص المستفيدين.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

بات الإعلان على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 من الوجبة الرابعة قريب للغاية، حيث قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق أن فور ظهور الاسماء سوف تقوم الوزارة بإصدار بيان رسمي، كما أن الوزارة خلال ساعات سوف تقوم بعمل البحث الميداني لجميع المستفيدين ومن ثم الإعلان على أسماء الأشخاص المشمولين على منصة مظلتي.

تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2023

تتميز الرعاية الاجتماعية بتقديمها عدة خدمات لــ اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 ،حيث تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالإعلان بشكل تدريجي على الأشخاص المشمولين لصرف لهم مبالغ مادية تساعدهم في ظروف حياتهم، كما تقدم الرعاية الاجتماعية خدمات علاجية و صحية، حيث أنه قبل حصولك على الدعم من الرعاية توجد بعض الأوراق والتي من بينها إحضار هوية وطنية مع تقديم شهادة ميلاد لكل الأشخاص الموجودين في الأسرة ، مع إحضار صورة شخصية بشرط أن تكون جديدة مع تقديم جميع الاثباتات التي توضح دخل الأسرة.

منصة مظلتي

تعلن وزارة العمل على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 بشكل تدريجي في جميع محافظات العراق، حيث بإمكانك الاستعلام عن الأسماء من خلال إتباع الخطوات التالية: