البصل بكام النهاردة.. أسعار البصل تفاجئ المواطنين في الأسواق اليوم الأربعاء 9 أغسطس

يتساءل المواطنين بشكل يومي عن أسعار البصل في مصر لكي يتعرفون على بداية التعاملات اليومية، حيث تختلف أسعاره على حسب الأسواق المتواجدة داخل جمهورية مصر العربية، وتجدر الإشارة إن خلال الفترة الأخيرة يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر لمختلف السلع والخضروات أيضًا، لذا سنتطرق لتوضيح أسعار البصل.

أسعار البصل اليوم في الأسواق

البوابة الرسمي الخاص بالأسعار أشارت اليوم عن انخفاض في أسعار الفاكهة والخضروات في جمهورية مصر العربية، لذا سنتطرق لتوضيح أسعار البصل والخضروات والفاكهة اليوم:

سعر البصل اليوم

يتساءل المواطنين بداية من تعاملات اليوم عن سعر البصل وجاء على النحو التالي:

وصل سعر كيلو البصل الأبيض اليوم في الأسواق نحو 16 جنيه.

بالنسبة لسعر كيلو البصل الأحمر وصل في الأسواق اليوم لـ 15 جنيه.

أما بالنسبة لمتوسط سعر البصل وصل اليوم لـ 16 جنيه حيث تراجع بمقدار جنيه.

سعر طن البصل اليوم

اليوم الموافق 9 أغسطس وصل سعر طن البصل نحو 10 آلاف جنيه مصري، حيث سجل طن البصل الأبيض اليوم 14 ألف جنيه، أما بالنسبة لسعر قنطارة البصل اليوم جاءت أسعارها على النحو التالي على حسب الحجم:

سعر قنطارة البصل اليوم ذات الحجم الصغير بلغت 900 جنيه مصري.

أما بالنسبة لسعر قنطارة البصل متوسطة الحج وصل سعرها اليوم لـ 1200 جنيه.

بالنسبة لسعر قنطار البصل ذات الحجم الأكبر فوصل سعرها لـ 1300.

أسعار الخضرورات اليوم

يرغب المواطنين في معرفة تحديثات الأسعار اليومية وجاءت الأسعار على النحو التالي: