براتب 9 آلاف جنيه …رابط التقديم علي وظائف وزارة البترول 2023 والشروط والأوراق المطلوبة petroleum.gov.eg

رابط التقديم علي وظائف وزارة البترول 2023، بعد أن أعلنت وزارة البترول عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بها لعدد من المؤهلات المختلفة، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن الرابط الالكتروني الذي يتيح لعدد كبير من الأشخاص سهولة التقديم على وظائف البترول 2023 وهذا ما سوف نستعرضه لكم خلال السطور التالية ….

وظائف وزارة البترول 2023

حيث أعلنت وزارة البترول على فتح باب التقديم على وظائف وزارة البترول لعدد من التخصصات وهي كالآتي:

شئون قانونية، وعلاقات عامة.

مهندسين كهرباء.

محامين في شركات البترول.

وظائف خاصة للصيدلة.

وظائف إدارية تابعة لشركات البترول.

عامل بوفيه.

أطباء لشركات البترول.

محاسبين لشركات البترول.

مشرفين أمن وشركات تغذية.

سائقين.

تمريض.

اسعافات أولية.

مهندسين ميكانيكا.

فني كهرباء.

وظائف لحام.

كيميائيين.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف البترول

صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

صورة بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة الميلاد “مميكنة” حديثة.

صحيفة الحالة الجنائية حديث ألا يقل على اصداره أكثر من شهر.

6 صور شخصية .

رابط التقديم علي وظائف وزارة البترول 2023

ويمكن للأشخاص الراغبين في التقديم لوظائف وزارة البترول الدخول على موقع الوزارة واتباع الخطوات الآتية :