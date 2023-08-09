منحة الـ 100 دولار|| رابط فحص المنحة القطرية شهر 8 اغسطس 2023 عبر بوابة الاستعلام الحكومي query gov ps

يظهر هذا العنوان الحكومي فحص المنحة القطرية شهر 8 ، والمتعلق بصرف منحة قطرية بقيمة 100 دولار في شهر أغسطس 2023، كجرس إنذار مُشع لتحري الأوضاع. يشهد هذا الموضوع تفاعلًا كبيرًا ومستمرًا حيث تُطوف عمليات البحث والاستفسار عن هذه المنحة في أوساط الأسر الفقيرة في قطاع غزة، تعكس تلك البحثات والاستعلامات الشهرية رغبة الأسر في الحصول على الدعم القطري في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها. ومع بداية كل شهر، تتجدد مطالب البحث عن موعد صرف تلك المنحة، مع تفعيل الرابط الخاص بالفحص المقدم من وزارتي التنمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

منحة الـ 100 دولار

تقدم الصفحة الحكومية المتخصصة التابعة لوزارة التكنولوجيا والاتصالات للجمهور، رابطًا خاصًا لفحص واستعلام عن المنحة القطرية عندما يحين الوقت، مع بداية كل شهر منذ بداية توزيع تلك المنحة. تكون عملية تفعيل الرابط لفحص فحص المنحة القطرية شهر 8 تمامًا بعد إعلان التاريخ المتوقع لصرفها، وهو منتصف شهر أغسطس 2023.

خطوات فحص المنحة القطرية شهر 8 أغسطس

من خلال إدخال معلوماتك الشخصية في الرابط المخصص للفحص، يمكنك التحقق إذا كنت من المستفيدين من فحص المنحة القطرية شهر 8 بقيمة 100 دولار. لتنفيذ ذلك، يجب عليك:

النقر على الرابط التالي للوصول إلى صفحة الفحص: https://query.gov.ps/index.php/c_new

إدخال رقم هويتك الشخصية.

إدخال تاريخ ميلادك.

في حال تأكيد استحقاقك للمنحة، ستتلقى رسالة نصية على هاتفك المحمول (SMS) توضح لك كيفية صرف المبلغ المسجل في قائمة البرنامج الموحد. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك التحقق من تفاصيل استفادتك من المنحة عن طريق استخدام رابط الفحص المقدم من الوزارة.