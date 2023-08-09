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بالدرجات.. لينك نتيجة السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في محافظات العراق عبر موقع نتائجنا results.mlazemna
بالدرجات.. لينك نتيجة السادس الإعدادي 2023 الدور الأول في محافظات العراق عبر موقع نتائجنا results.mlazemna
أصبحت نتائج السادس الإعدادي هي من أكثر الكلمات بحثًا في الفترة الحالية، حيث إن العديد من الطلبة والطالبات يبحثون بشكل كبير عن هذه النتيجة التي تحدد مسيرتهم التعليمية في الفترة المقبلة، مع العلم أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية العراقية، أوضح في بيان له مؤخرًا أن النتيجة ما زالت قيد التصحيح، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج في الأسبوع المقبل، من أجل أن يتعرف عليها جميع الطلبة في مختلف محافظات العراق.
الاستعلام عن نتيجة السادس الإعدادي 2023
حتى يتمكن كل طالب وطالبة من الحصول على نتائج السادس الإعدادي في جميع محافظات العراق، يجب عليه اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:- –
- أولاً تقوم بالذهاب إلى وزارة التربية العراقية.
- أو الدخول لموقع نتائجنا التابع للوزارة.
- النقر مباشرة على أيقونة “نتائج السادس الاعدادي”.
- تحديد المحافظة الذي ينتمي إليه الطالب.
- بعد ذلك يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.
- الضغط بعدها على زر “عرض النتيجة”.
- لتتمكن في النهاية من معرفة النتيجة والدرجات الذي حصل عليها كل طالب.
درجات المواد في السادس الإعدادي 2023
يتمثل توزيع درجات المواد في الصف السادس الإعدادي بالعراق لعام 2023 وفقًا لما يلي:-
- أحكام التلاوة من 10 درجات.
- بينما التفسير والمعاني من 20 درجة.
- في حين أن أيات الحفظ تكون من 20 درجة.
- مادة المباحث من 2 درجة.
- الاستفهام يتراوح من 9 إلى 7 درجة.
- بينما النفي يكون من 12 إلى 10 درجة.
- الاستثناء يتراوح درجاته من 7 إلى 4 درجة.
- التقديم والتأخير يكون من 8 إلى 4 درجة.
- التوكيد من 12 إلى 10 درجة.
- المدح والذم من 4 إلى 2 درجة.
- التعجب من 5 إلى 3 درجة.