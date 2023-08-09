اعلان نتائج السادس الإعدادي ٢٠٢٣ الدور الاول العراق في هذا الموعد.. رابط استخراج النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية

تعد نتائج السادس الإعدادي في العراق من أهم الكلمات التي يتم البحث عنها في جوجل، حيث يسعى جميع الطلاب في التعرف على درجاتهم نظرا لأن هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية التي تمر على الطلاب، فيجب عليهم الحصول على درجات عالية تؤهلهم للالتحاق بالكليات والجامعات العراقية التي يحلمون بها، والجدير بالذكر أن انطلاق اختبارات السادس الاعدادي في جميع المحافظات العراقية بدأت في 21 يونيو حتى 12 يوليو الماضي، بعد ذلك لجان الفحص والتصحيح بدأت العمل مباشرة، وقد اقتربت الوزارة من الإعلان عن موعد نتائج السادس الاعدادي 2023.

اعلان نتائج السادس الإعدادي ٢٠٢٣

أعلنت وزارة التعليم العراقية أن عمليات التصحيح في المرحلة الأخيرة، حيث يتم مراجعة الدرجات والتأكد من دقتها حتى لا يظلم الطالب أثناء الرصد والتجميع، وقد أكدت أن على الطلاب وأولياء الأمور عدم الاستماع إلى الشائعات والأخبار الكاذبة التي تتعلق بموعد الإعلان عن النتائج أو كيفية الاستعلام عنها، ولذلك قد أتاحت الوزارة الموقع الإلكتروني الخاص بها حتي تتمكن الطلاب أولياء الأمور من الاستعلام عن النتائج والتحقق منها فور ظهورها إلى جانب الموقع الإلكتروني نتائجنا، ومن المتوقع الإعلان عن النتيجة قريبا.

كيفية الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي

أوضحت وزارة التعليم العراقية أن عمليات التصحيح والمراجعة في مراحلها النهائية فيما يتعلق الأمر بنتائج السادس الإعدادي، وبناءًا على ذلك سوف تقوم الوزارة بالإعلان عن النتيجة خلال الأيام المقبلة، لذا قد أوضحت الخطوات المتبعة للاستعلام عن النتائج من خلال الموقع الرسمي لها، وذلك يتم عبر الآتي: