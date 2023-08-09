spa.gov.iq/umbrella اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023، تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق على تحسين مستوى المعيشة ومساعدة الأسر الأكثر احتياجاً خاصة في ظل ارتفاع الاسعار التي تعاني منه بعض الدول، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 وهذا ما سوف يقدمه لكم موقع البديل خلال السطور التالية ….

الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

حيث تعد الرعاية الاجتماعية بالعراق من أهم برامج الدعم التي تقدمه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعدد كبير من الأسر والفئات الأكثر احتياجاً، والتي تسعى من خلاله على تقديم المساعدة المالية المالية وعدد من الخدمات للأسر الأكثر احتياجاً وذلك لتحسين الظروف لعدد كبير من الأسر العراقية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها عدد كبير من الأسر بسبب غلاء المواد الغذائية وغيرها من الأمور التي يحتاجها المنزل من مأكل وملبس.

وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق برئاسة السيد أحمد الأسدي أعلنت عن اسماء الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية، وهذا ما جعل عدد كبير من الأشخاص يبحثون عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه الوزارة حتى يتمكنوا من الإطلاع على كشوفات اسماء المستفيدين من الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية