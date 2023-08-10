رابط epedu.gov.iq نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الدور الأول {العلمي والأدبي} موقع ملازمنا وموقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الدور الأول، ترقب شديد بالوقت الحالي من اجل الحصول علي نتائج السادس الاعدادي بالعراق من قبل الطلاب عقب الانتهاء من عملية التصحيح بالفترة الماضية وبات الجميع يترقب انتهاء عمليات التدقيق النهائية المفترض ان تنتهي الاسبوع القادم كما اعلن السيد وزير التربية بالعراق امس علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتم نشر التدونية علي موقع التلجرام الخاص بالطلاب التي تتابع اخر اخبار نتائج السادس الاعدادي 2023 الدور الأول العلمي والأدبي وفور ظهور النتيجة سوف نوفر لحضراتكم النتائج علي الفور .

نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الدور الاول

هذا وقد اعلنت وزارة التربية العراقية عن الموعد الرسمي الخاص باعلان نتائج السادس الاعدادي ٢٠٢٣ الخاصة بامتحانات الطلاب في مرحلة الصف السادس الاعدادي في العراق، والتي من المفترض ان تعلن بداية من الاسبوع القادم بالتحديد في نهاية الاسبوع وتجري بالوقت الحالي عمليات التدقيق وتلك هي العمليات النهائية .

وجدير ان منذ انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات خلال الفترة الماضية وذلك للقسمين العلمي والأدبي ومختلف التخصصات، وقد بدأت اعمال تصحيح الامتحانات ورصد كافة الدرجات الخاصة وأوشكت عن الانتهاء وحالة من الترقب من قبل الطلاب بالوقت الحالي من اجل الحصول علي النتيجة التي من المفترض ان تتاح للطلاب بالاسبوع القادم.

استخراج نتائج السادس الاعدادي في العراق ٢٠٢٣

في البداية قم بزيارة موقع وزارة التربية العراقية.

او قم بزيارة موقع نتائجنا الالكتروني.

الالكتروني. يتم الضغط على نتائج الطلاب من خلال الموقع.

ثم يتم الضغط “نتائج السادس الإعدادي 2023 الدور الأول” من ستكون من ضمن النتائج التي سوف تكون متاحة علي الموقع .

قم بإختيار المحافظة التابع لها وإدخال الرقم الامتحاني وقم بالضغط على رز “عرض النتائج” وبعد ذلك تظهر علي الفور.

وحالة من الترقب من قبل الطلاب بالوقت الحالي من أجل الحصول علي النتائج في ظل اعلان الوزارة امس ان النتائج من المفترض ان تتاح علي مواقع الوزارة يوم السبت الموافق الثاني عشر من اغسطس الجاري وبات الجميع يريد الحصول علي نتائجة بالوقت الحالي .