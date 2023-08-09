قرار جديد وعاجل بشأن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023.. ورابط الاستعلام عنها

موعد صرف العلاوات الخمس من ضمن المعلومات التي يريد معرفتها المواطنين، وهذا حيث قامت مصادر من وزارة التضامن بالإعلان عن صرف العلاوات الخمسة بإستمرار وهذا بعد أن بدأت في 1 أبريل 2023، ويستطيع كل الأفراد المستفيدين المستحقين للعلاوة معرفة موعد الصرف الخاص بهم عبر حساباته البنكية وهذا حيث يتم إضافتها بشكل تلقائي بحسابات المستحقين.

موعد صرف العلاوات الخمس

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن صرف العلاوات الخمسة للمستفيدين من أصحاب المعاشات يوافق أغسطس 2023 وهذا مع تحديد مقدار الزيادة المستحقة لكل المعاشات الثابتة، حيث قررت أن تكون بمقدار 1495 جنيه وهذا بعد الزيادة المعلن عنها بشهر أبريل، وبالتالي تتراوح قيمة المعاش بالشريحة الثانية من 1495 جنيه إلى 2645، لهذا على كل المستفيدين الانتقال إلى أماكن تقديم المعاشات حتى يحصلوا على الزيادة الخاصة بهم.

الاستعلام عن العلاوات الخمس 2023

قدمت وزارة التضامن الطريق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2023 وهي كالآتي:

الانتقال إلى موقع التأمينات الاجتماعية.

إضافة الرقم القومي.

تسجيل الدخول ثم تدوين الرقم السري.

كتابة المعلومات والتفاصيل.

التأكد من الهوية عبر النقر على لست روبوت.

الضغط على استعلام.

المستفيدين من العلاوات الخمس

يتساءل كثير من أصحاب المعاشات بمختلف المحافظات عن المستفيدين من العلاوات الخمسة المحددة من قبل وزارة التضامن، وبناءً على المعلن عبر المحكمة الإدارية فإن الفئات المستحقة لتلك العلاوات هم الحاصلين على معاش بداية من 1 يوليو 2006 وإلى 30 يونيو 2015، وهذا حيث تضمن قانون العلاوات جدول الصرف بالإضافة إلى الزيادة التي يفترض أن يحصل عليها أصحاب المعاشات والتي تقدر بقيمة 80% من العلاوات الخاصة.