موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 الموسم الخامس والقنوات العارضة

يبحث عدد كبير من عشاق المسلسلات التركية عن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 الموسم الخامس الذي أصبح من أهم المسلسلات التاريخية التي نالت على اعجاب عدد كبير من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات، ومن المقرر أن يتم عرض الموسم الجديد خلال الفترة المقبلة، وهذا ما جعل عمليات البحث تتزايد عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية…

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131

حيث يعد مسلسل فيامة عثمان من أهم المسلسلات التاريخية التي حققت أعلى المشاهدات منذ بداية عرضها على التلفاز، كشف المسلسل عن الكثير من الأسرار التي عاشتها الدولة العثمانية والحروب والصراعات التي عاصرها المؤسس عثمان ليقف أمام أعداءه من المغول والتتار، وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل قيامة عثمان عن الإنتهاء من تصوير الحلقات الأخيرة من المسلسل خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الشركة المنتجة للمسلسل أن الجزء الخامس من مسلسل قيامة عثمان سوف يحتوى على الكثير من الأحداث المثيرة والذي يظهر فيها عثمان وهو يدافع عن الدولى العثمانية ويسير على نهج والده ارطغرل في نصرة المظلومين والتخلص من الفقر والضياع والتحلي بالقوة أمام أعداءه.

موعد عرض مسلسل فيامة عثمان الحلقة 131

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 131 الموسم الخامس يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة ATV التركية، وذلك على عدد من القنوات الفضائية والتي سوف نتعرف عليها من خلال الفترة التالية …

تردد قناة ATV التركية

التردد: 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5\6.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية