وزارة التربية والتَّعْلِيم الأردن تُعلن ظهور نتائج التوجيهي في هذا الموعد.. ورابط الاستعلام عن النتيجة
وزارة التربية والتعليم الأردنية تعلن موعد ظهور نتائج التوجيهي 2023 على موقعها الإلكتروني، وهذا حيث يتمكن الطلاب من الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتعرف على النتائج الخاصة بهم باستعمال رقم الجلوس والاسم فقط، والجدير بالذكر أن الوزارة قد صرحت أيضًا عن خطوات الاستعلام عن النتيجة وهذا لأنها ترغب في أن تسهل كل ما يتعلق بها على الطلاب وأولياء أمورهم.
وزارة التربية والتَّعْلِيم الأردن
الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023
ينتظر جميع ومختلف الطلاب في الثانوية العامة أو التوجيهي بالأردن موعد إعلان النتائج الخاصة بهم وهذا بعد أن وضحت الوزارة الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام والتحقق من النتيجة والموقع الإلكتروني الذي سيتم نشر التفاصيل عليه، وتتمثل خطوات التحقق من النتيجة بالآتي:
- ثم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.
- الانتقال إلى النتائج.
- اختيار نتائج التوجيهي الأردن.
- إضافة المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس والمحافظة.
- الضغط على عرض النتيجة.
نتائج التوجيهي بالاسم 2023
يتم نشر النتائج الخاصة بالتوجيهي بعد أن يتم المصادقة عليها من قبل وزير التربية والتعليم بالأردن ثم بعد هذا يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وتظهر أولاً مع رقم الجلوس وبعد عدة ساعات يتم عرضها بالاسم والمدرسة.