وزارة التربية والتَّعْلِيم الأردن تُعلن ظهور نتائج التوجيهي في هذا الموعد.. ورابط الاستعلام عن النتيجة

وزارة التربية والتعليم الأردنية تعلن موعد ظهور نتائج التوجيهي 2023 على موقعها الإلكتروني، وهذا حيث يتمكن الطلاب من الدخول إلى الموقع الإلكتروني والتعرف على النتائج الخاصة بهم باستعمال رقم الجلوس والاسم فقط، والجدير بالذكر أن الوزارة قد صرحت أيضًا عن خطوات الاستعلام عن النتيجة وهذا لأنها ترغب في أن تسهل كل ما يتعلق بها على الطلاب وأولياء أمورهم.

وزارة التربية والتَّعْلِيم الأردن قامت وزارة التعليم الأردنية بالإعلان عن موعد ظهور نتائج اختبارات الثانوية العامة أو التوجيهي، وهذا حيث أوضح الأمين العام للوزارة أن النتائج لهذا العام من المقرر إعلانها بعد منتصف أغسطس، وبالرغم من ذلك لا يوجد موعد محدد من أجل ظهورها نظرًا لأن الدرجات ما زالت حتى الآن في مرحلة التدقيق والمراجعة.

الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023

ينتظر جميع ومختلف الطلاب في الثانوية العامة أو التوجيهي بالأردن موعد إعلان النتائج الخاصة بهم وهذا بعد أن وضحت الوزارة الخطوات التي يتم من خلالها الاستعلام والتحقق من النتيجة والموقع الإلكتروني الذي سيتم نشر التفاصيل عليه، وتتمثل خطوات التحقق من النتيجة بالآتي:

ثم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

الانتقال إلى النتائج.

اختيار نتائج التوجيهي الأردن.

إضافة المعلومات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس والمحافظة.

الضغط على عرض النتيجة.

نتائج التوجيهي بالاسم 2023

يتم نشر النتائج الخاصة بالتوجيهي بعد أن يتم المصادقة عليها من قبل وزير التربية والتعليم بالأردن ثم بعد هذا يتم رفعها على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وتظهر أولاً مع رقم الجلوس وبعد عدة ساعات يتم عرضها بالاسم والمدرسة.