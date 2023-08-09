اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023 كشوفات كاملة بالمقبولين pdf بجميع المحافظات منصة مظلتي العراقية

يرغب الكثير التعرف على اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعيه والذي تم إطلاقها من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعي ومن خلال هذا سنتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الخامسة 2023

سيتم الاعلان عن أسماء المشمولين بالرعاية من خلال ان يتم القيام بالدخول على موقع وزارة التخطيط بالعراق، وستعلن خلال 3 أسابيع ويمكننا الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الرابعة من خلال الخطوات المطلوبة ومنها.

يتم الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية في العراق.

ثم يتم إدخال رقم البطاقة الذكية.

كتابة الكود المرئي والذي يتكون من 5 أرقام.

نضغط على خانة تنزيل ملفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

يتم كتابة الاسم من خلال كتابته بالصيغة الرباعية.

يتأكد عند ظهور الاسم من ضمن أسماء المستفيدين.

شروط القبول في دعم الرعاية الاجتماعية 2023 العراق

صرحت الوزارة انه لابد من توافر شروط ضرورية التي يجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية ومنها.

يكون المتقدم حاملا الجنسية العراقية.

لابد من ان يكون المتقدم من أصول عراقية لكلا الوالدين.

ألا يكون عدد أفراد الأسرة أقل من 4 أشخاص.

كما انه لا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا.

الا تكون لديها أي عقارات أو تأمين صحي.

لا يكون للأسرة معيل.

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أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة 5

تعمل الوزارة على توفير الدعم لكل من المسجلين في الدعم حيث وصل المواطنين المؤهلين 150 ألف مواطن فقط حيث انها تهدف لرؤية افضل للمواطنين ومساعدتهم في شراء السلع والخدمات والعيش بحياة كريمة.